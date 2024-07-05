Ірина Білик зворушила рідкісним фото восьмирічного сина

Народна артистка України Ірина Білик поділилась фото свого восьмирічного сина Табріза і розповіла про перше кохання.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис співачки в Instagram розповідає, який вигляд має молодший син зірки.

Це перше за довгий час фото Табріза, яким Білик поділилася з публікою. На світлині зображений усміхнений хлопчик, якого співачка ніжно тримає за руку.

В підписі до публікації артистка зізналася, що у сина вже з'явилося перше кохання і пригадала свої найперші почуття.

"Пам’ятаєте своє перше кохання в дитинстві? Я вперше закохалася в сусідського хлопчика, на ім'я Сашко, коли мені було лише шість років! А у вас були такі дитячі захоплення? До речі, Табріз мені зізнався, що закоханий в дівчинку", - поділилась Білик.

Син Ірини Білик Табріз (фото:instagram.com/bilyk_iryna)

Фанати засипали хлопчика компліментами та поділилися своїми хвилюючими історіями. Ось деякі з коментарів:

Який прекрасний манюнчик. Щастя та Божої благодаті! А моя закоханість була десь в 6-7 років. До речі, ім'я хлопчика - Юра. Пам'ятаю, як вперше почула пісню "Полюби мене, Юро", то згадувала того хлопчину.

Поглянувши на цього красуна, я забула про все на світі!

Дуже милий і гарний синочок! Нехай буде здоровий та щасливий!!!

Який гарний хлопчик! Космос!

Який красунчик! Схожий на тата.

Хто батько дитини Білик

Нагадаємо, що батьком хлопчика є колишній чоловік співачки, російський фотограф Аслан Ахмадов. Спільна дитина зʼявилася на світ завдяки сурогатному материнству. Подружжя було разом протягом багатьох років, проте у квітні 2021 року шокувало новиною про розлучення.

Після початку повномасштабної війни, Аслан продовжив жити та працювати в Росії. Співачка заявила, що вони продовжують спілкування, бо мають спільну дитину, проте рішення чоловіка, залишитися в країні-агресорці, її обурило.