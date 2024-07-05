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Ірина Білик зворушила рідкісним фото восьмирічного сина

П'ятниця 05 липня 2024 15:39
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Ірина Білик зворушила рідкісним фото восьмирічного сина Ірина Білик (фото:instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Катерина Зелінська

Народна артистка України Ірина Білик поділилась фото свого восьмирічного сина Табріза і розповіла про перше кохання.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис співачки в Instagram розповідає, який вигляд має молодший син зірки.

Це перше за довгий час фото Табріза, яким Білик поділилася з публікою. На світлині зображений усміхнений хлопчик, якого співачка ніжно тримає за руку.

В підписі до публікації артистка зізналася, що у сина вже з'явилося перше кохання і пригадала свої найперші почуття.

"Пам’ятаєте своє перше кохання в дитинстві? Я вперше закохалася в сусідського хлопчика, на ім'я Сашко, коли мені було лише шість років! А у вас були такі дитячі захоплення? До речі, Табріз мені зізнався, що закоханий в дівчинку", - поділилась Білик.

Ірина Білик зворушила рідкісним фото восьмирічного синаІрина Білик зворушила рідкісним фото восьмирічного синаСин Ірини Білик Табріз (фото:instagram.com/bilyk_iryna)

Фанати засипали хлопчика компліментами та поділилися своїми хвилюючими історіями. Ось деякі з коментарів:

  • Який прекрасний манюнчик. Щастя та Божої благодаті! А моя закоханість була десь в 6-7 років. До речі, ім'я хлопчика - Юра. Пам'ятаю, як вперше почула пісню "Полюби мене, Юро", то згадувала того хлопчину.

  • Поглянувши на цього красуна, я забула про все на світі!

  • Дуже милий і гарний синочок! Нехай буде здоровий та щасливий!!!

  • Який гарний хлопчик! Космос!

  • Який красунчик! Схожий на тата.

Хто батько дитини Білик

Нагадаємо, що батьком хлопчика є колишній чоловік співачки, російський фотограф Аслан Ахмадов. Спільна дитина зʼявилася на світ завдяки сурогатному материнству. Подружжя було разом протягом багатьох років, проте у квітні 2021 року шокувало новиною про розлучення.

Після початку повномасштабної війни, Аслан продовжив жити та працювати в Росії. Співачка заявила, що вони продовжують спілкування, бо мають спільну дитину, проте рішення чоловіка, залишитися в країні-агресорці, її обурило.

До речі, ми писали, що Артем Пивоваров емоційно відповів на неоднозначні слова Христини Соловій.

Також нещодавно стало відомо про одруження зірки "плюсів" Валентини Хамайко.

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