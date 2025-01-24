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Відомий український співак заговорив про кохання і стосунки: "Живу в моменті"

П'ятниця 24 січня 2025 14:44
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Відомий український співак заговорив про кохання і стосунки: "Живу в моменті" Андрій Хайат (фото: instagram.com/ado.khayat)
Автор: Катерина Собкова

Український співак, фіналіст "Голосу країни" та учасник Національного відбору на Євробачення-2025 Андрій Хайат (KHAYAT), який раніше висловився про мобілізацію чоловіків-артистів, чесно розповів про особисте життя.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зазначимо, що раніше артист говорив, що завжди будете обирати творчість, а не кохання.

Тепер же 27-річний співак живе в моменті.

"Я не хочу створювати собі образ правильного моногамного самця, тому що я живу в моменті. Зараз у мене немає місця для інших людей. Є сім'я, батьки, сестра, горять дедлайни, Нацвідбір - для іншого немає місця", - наголосив артист.

На запитання, чи вільне його серце, він відповів: "З перемінним успіхом".

Відомий український співак заговорив про кохання і стосунки: &quot;Живу в моменті&quot;

Хайат (фото надано співаком)

Хто такий KHAYAT

Андрій Хайат народився 1997 року.

У 2019 році засвітився на проєкті "Голос країни" в команді Тіни Кароль, де посів 3 місце.

Брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2020" з піснею Ever, де отримав п'яте місце.

5 червня 2019 року Khayat випустив дебютний альбом Khmil'. До нього увійшли сім композицій і один бонус-трек. Співак використовував народні інструменти: дудук, сопілки, дарбуку і тибетську чашу - в альбомі вони змішані зі звуками повсякденності: двигуна автомобіля, метро, свистом кухонного чайника. У день релізу альбом досяг другого рядка в iTunes TOP-200 Releases Ukraine.

У 2020 році знову брав участь у Нацвідборі з піснею Call for love. У фіналі посів друге місце.

Протягом усього відбору KHAYAT був фаворитом букмекерів, а європейські блогери назвали його конкурсну постановку найкраще візуально адаптованою до великого Євробачення.

У 2025 році співак знову бере участь у Нацвідборі на Євробачення з піснею Honor.

Раніше співак жорстко пройшовся по MARUV, Виннику та інших артистах-зрадниках.

Також уже оприлюднено всі 10 пісень фіналістів Нацвідбору.

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