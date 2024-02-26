Відомий український співак висловився про мобілізацію жінок
Учасник популярного українського дуету TamerlanAlena Тамерлан, який нині захищає Україну на фронті, сказав, що думає про мобілізацію жінок.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю захисника для OBOZ.UA.
Тамерлан висловився про мобілізацію жінок
За словами артиста, він бачив багато жінок, які воюють. І вони дуже компетентні, максимально глибокі в тому, чим займаються.
"Але як нас все-таки виховували? Що жінка - це берегиня сімейного вогнища, що жінка точно не для війни. Я впевнений у тому, що однозначно не можна робити мобілізацію примусовою. При цьому є багато жінок, які живуть військовою справою і знаходять у ній себе", - сказав виконавець.
Тамерлан (фото: instagram.com/tamerlan_alena)
На його думку, жінкам є чим займатися в тилу, де вони будуть більш корисними.
"Але водночас впевнений у тому, що багато жінок підуть на війну за своїми міркуваннями. І я знаю також багато сімейних пар, які воюють в одному підрозділі. Є така історія. Тому це вже вибір кожної людини, незважаючи на те, до якої статі ти належиш", - поділився Тамерлан.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну соліст дуету TamerlanAlena вирішив віддати борг Батьківщині і піти захищати свою країну.
Тамерлан (фото: instagram.com/tamerlan_alena)
Артист зізнавався, що раніше намагався триматися якомога далі від зброї, проте після 24 лютого 2022 вибору у співака не залишилося.
Раніше відомий співак, який служить у ЗСУ, сказав, що думає про мобілізацію артистів.
Також Тарас Тополя чесно зізнався, чи хоче воювати "на нулі".