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Відомий співак, який служить у ЗСУ, сказав, що думає про мобілізацію артистів

Середа 21 лютого 2024 09:40
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Відомий співак, який служить у ЗСУ, сказав, що думає про мобілізацію артистів MOLFAR (фото: instagram.com/molfarmusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Михайло Безушко, відомий як MOLFAR, з перших днів повномасштабного російського вторгнення захищає Україну на фронті. Виконавець висловився про мобілізацію артистів, а також відповів, як його змінила війна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю захисника для NV.

Що MOLFAR думає про мобілізацію артистів

Нещодавно співак Гарік Кричевський заявив, що він проти мобілізації українських артистів, і що їм потрібно дати бронь.

Безушко сказав, чи підтримує цю думку.

Відомий співак, який служить у ЗСУ, сказав, що думає про мобілізацію артистів

MOLFAR (фото: instagram.com/molfarmusic)

"Не чув про це, якщо чесно. Але розумію його думку. Артист може бути голосом який буде почутим не тільки в Україні, а й за її межами. Нажаль ми досі поступаємося ворогу в інформаційній війні, і це факт", - прокоментував MOLFAR.

"А артисти, спортсмени, актори, відомі люди, вони мають свій голос і він точно буде почутим. Та й в цілому, я вважаю, що не всі мають воювати лише в окопах, якщо вони можуть принести куди більшу користь в інших напрямках", - продовжив він.

На питання, як змінила Михайла війна, той відповів, що він почав усвідомлювати важливість цінності життя, свободи і відчуття себе.

Відомий співак, який служить у ЗСУ, сказав, що думає про мобілізацію артистів

MOLFAR (фото: instagram.com/molfarmusic)

Це все трансформувалося в щось більше та глибше.

"Тут немає часу на гонитву за матеріальним, за соціальним статусом тощо, тут боротьба за життя та за право на свободу і свою ідентичність. Ті, хто пройшов пекло війни вже ніколи не стануть колишніми. Ми напевне не знаємо якими ми будемо після війни, але точно вже не такими як були раніше", - зазначив співак.

Нещодавно про мобілізацію артистів висловився DZIDZIO.

Також ми розповідали, що відомий співак вступив до лав ЗСУ.

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