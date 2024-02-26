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Известный украинский певец высказался о мобилизации женщин

Понедельник 26 февраля 2024 10:44
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Известный украинский певец высказался о мобилизации женщин Тамерлан (фото: instagram.com/tamerlan_alena)
Автор: Иванна Пашкевич

Участник популярного украинского дуэта TamerlanAlena Тамерлан, который сейчас защищает Украину на фронте, сказал, что думает о мобилизации женщин.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью защитника для OBOZ.UA.

Тамерлан высказался о мобилизации женщин

По словам артиста, он видел много женщин, которые воюют. И они очень компетентны, максимально глубоки в том, чем занимаются.

"Но как нас все-таки воспитывали? Что женщина - это хранительница семейного очага, что женщина точно не для войны. Я уверен в том, что однозначно нельзя делать мобилизацию принудительной. При этом есть много женщин, которые живут военным делом и находят в нем себя", - сказал исполнитель.

Известный украинский певец высказался о мобилизации женщин

Тамерлан (фото: instagram.com/tamerlan_alena)

По его мнению, женщинам есть чем заниматься в тылу, где они будут более полезными.

"Но в то же время уверен в том, что многие женщины пойдут на войну по своим соображениям. И я знаю также много семейных пар, которые воюют в одном подразделении. Есть такая история. Поэтому это уже выбор каждого человека, несмотря на то, к какому полу ты принадлежишь", - поделился Тамерлан.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину солист дуэта TamerlanAlena решил отдать долг Родине и пойти защищать свою страну.

Известный украинский певец высказался о мобилизации женщин

Тамерлан (фото: instagram.com/tamerlan_alena)

Артист признавался, что раньше пытался держаться как можно дальше от оружия, однако после 24 февраля 2022 выбора у певца не осталось.

Ранее известный певец, который служит в ВСУ, сказал, что думает о мобилизации артистов.

Также Тарас Тополя честно признался, хочет ли воевать "на нуле".

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