Тарас Тополя чесно зізнався, чи хоче воювати "на нулі" (відео)
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який разом з іншими членами гурту пішов захищати Україну у перші дні повномасштабної війни, розповів, чи хоче повернутися на фронт. Артист вже розповідав, як йому вдалося демобілізуватися, а нині зробив щире зізнання.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Тополя назвав умову, за якої повернеться на фронт, в інтерв'ю для програми "Ближче до зірок", яка вийшла на YouTube-каналі "Телеканалу Тет".
"Фронт - це не гулянка"
Тополя та інші артисти з "Антитіл" провели на фронті понад сім місяців. Нині ж музикант дає благодійні концерти та допомагає збирати гроші на ЗСУ. При цьому він не приховує, що не прагне повернутися на фронт.
"Фронт - це не гулянка, це не якийсь кураж. Це піт, кров, сльози біль. Це втрата побратимів, це поранення, це бруд та матюки, перемоги і поразки. І я не маю той характер, щоб добровільно хотіти туди повернутися", - зізнався Тополя.
Чи повернеться Тополя на фронт (скріншот)
Втім, є умова, за якої музикант вирушить на "нуль". Тополя зазначив, що не стане відмовлятися, якщо буде відповідний наказ.
"Якщо нас назад відкомандирує на передову новий очільник Генерального штабу, пан Сирський, ми скажемо "так" і вирушимо на нуль. Ми - військовослужбовці, були і залишаємося ними", - додав артист.
Нині ж музикант пише нові пісні. Втім, артист не приховує, що створювати радісні треки поки не виходить, а тому й нова його робота буде сумною.
"Це так само присвята коханим і нашій батьківщині. Вона мінорна, драматична. Але дуже хочеться написати веселий позитивний альбом", - зізнався він.
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