Відомий український співак налаштовує доньку проти ексдружини: фото листування

Нові подробиці розлучення Олега Собчука з дружиною

За словами Марії, після того, як вона зізналася, що 20 років перебувала в аб'юзивних стосунках з музикантом, користувачі мережі накинулися на неї з хейтом.

Дружина Олега Собчука (фото: instagram.com/sob4ukmari)

"Що відбувається з жінкою, яка поділилася власним досвідом аб'юзу в родині… Її дружно розпинають привселюдно і дають їй оцінку яка вона. Не знаючи її ані в житті, ані заочно. І це більшість самих же жінок! А мій колишній чоловік радісно все скрінить і надсилає це нашій доньці. Повторюючи без перестану: вона сама винна, бачиш, яка вона х*рова? Тобто нічого нового, тобто це ще один нікчемний доказ того, ким ти являєшся насправді", - поділилася жінка.

Зазначимо, що здебільшого засуджують Марію жінки.

Дружина соліста "Скай" показала скріншот переписки доньки подружжя з батьком, в якому видно, що артист надсилав їй хейтерські коментарі про матір.

Скріншот переписки Собчука з донькою (фото: іnstagram.com/sob4ukmari)

Нагадаємо, днями Марія заявила, що розлучається зі своїм чоловіком через токсичні стосунки.

Вона оприлюднила шокуючу переписку зі співаком, в якій він називає її "невдячним створінням", а також погрожує відібрати у жінки квартиру.