Зірка "Спіймати Кайдаша" оголосила про розставання з відомими актором (відео)

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк вперше розповіла про розрив стосунків з відомим актором Олександром Боднарем. Вони закрутили роман приблизно три з половиною роки тому. Актори почали зустрічатися після зйомок у серіалі "Слід" .

"Наші стосунки закінчилися"

У минулому Хижняк говорила про роман з Боднарем та навіть не виключала, що усе закінчиться весіллям. Нині ж вони не разом, але актриса не хотіла про це розповідати фанам. Втім, артистка усе ж наважилася на зізнання, аби уникнути питань про стосунки з колишнім у майбутньому.

"Це камінгаут. Я розумію, що я не можу робити вигляд, що цього періоду життя немає, він є. Він залишає дуже важкий відбиток, бо дійсно ми були разом близько трьох з половиною років. Зараз такий момент, етап, що наші стосунки закінчилися.

Я взагалі закрита людина у цьому плані. Ніколи не люблю щось афішувати... Я йому пообіцяла, що не буду влаштовувати танці на кістках", - розповіла актриса.

Хижняк та Боднар (скріншот)

Чому закінчився роман акторів

Хижняк зауважила що не хоче звинувачувати екс-обранця у якихось помилках. На думку актриси, вони розсталися, бо так було треба. При цьому зірка серіалів додала, що між ними були певні непорозуміння, а ініціатором розставання була саме вона.

"Мені здається, що причина в мені просто, от і все. У мене до нього немає якихось претензій, мовляв, він щось робив не так. Якісь свої "косяки", він каже, що усвідомлює. Я свої усвідомлюю. Просто так склалося, прийшов час.

Мені здається, що це якийсь класичний кризовий період, коли багато пар або одружуються, або вже розлучаються. За нього більше казати не буду. Скажу тільки, що за моїми відчуттями, ми просто жили на різних швидкостях", - зізналася Хижняк.

Вони почали зустрічатися після зйомок у серіалі "Слід" (фото: instagram.com/tonya_actress)

Нині ж Хижняк та Боднар майже не спілкуються. За словами актриси, колишній обранець іноді їй пише, але вона не хоче давати йому якусь надію. За словами зірки, вона не може дати актору спільного майбутнього. При цьому артистка визнає, що вчинила дуже егоїстично, бо саме вона вирішила поставити крапку у їхніх стосунках.

Що відомо про роман Хижняк та Боднара

Знайомство акторів відбулося у 2020 році, коли вони почали разом зніматися у серіалі "Слід". До цього Хижняк була заміжня, також в неї є син. Актриса та Боднар часто з'являлися разом на публіці та не приховували свого щастя. Востаннє вони публікували спільні фото 27 вересня цього року.