Известный украинский певец настраивает дочь против экс-жены: фото переписки

Новые подробности развода Олега Собчука с женой

По словам Марии, после того, как она призналась, что 20 лет находилась в абьюзивных отношениях с музыкантом, пользователи сети набросились на нее с хейтом.

Жена Олега Собчука (фото: instagram.com/sob4ukmari )

"Что происходит с женщиной, которая поделилась собственным опытом абьюза в семье... Ее дружно распинают публично и дают ей оценку какая она. Не зная ее ни в жизни, ни заочно. И это большинство самих же женщин! А мой бывший муж радостно все скринит и присылает это нашей дочери. Повторяя без перестану: она сама виновата, видишь, какая она х*рова? То есть ничего нового, то есть это еще одно ничтожное доказательство того, кем ты являешься на самом деле", - поделилась женщина.

Отметим, что в основном осуждают Марию женщины.

Жена солиста "Скай" показала скриншот переписки дочери супругов с отцом, в котором видно, что артист присылал ей хейтерские комментарии о матери.

Скриншот переписки Собчука с дочерью (фото: instagram.com/sob4ukmari)

Напомним, на днях Мария заявила, что разводится со своим мужем из-за токсических отношений.

Она обнародовала шокирующую переписку с певцом, в которой он называет ее "неблагодарным созданием", а также угрожает отобрать у женщины квартиру.