Відомий український музикант ледь не помер від зупинки серця. Його рятували у США

Як артист опинився на операційному столі

У 2024 році музикант переніс кілька випадків втрати свідомості, один із яких стався на вулиці за кілька днів до благодійного концерту в США.

Василь Марущак ледь не помер (фото: instagram.com/marushchak.official)

Відчуваючи серйозну загрозу для життя, він вирішив пройти складну операцію в Інституті кардіології передмістя Чикаго. Операція була пов'язана із серйозними ризиками, але зволікати було неможливо.

"2024 міг би стати для мене кінцевою зупинкою життя, але у Бога напевно інші плани щодо мене. Отож, сьогодні рік після операції, яку мені зробили у США по зупинці серця. Це був жахливий час у моєму житті, я не буду описувати деталей та подробиць, лише хочу висловити вдячність американським лікарям, а особливо інституту кардіології у передмісті Чикаго та лікарю Моен Салім, який знайшов причину мого четвертого разу знепритомлення", - розповів артист.

Лікар сказав музиканту, що "пʼятий раз серце може не завестись, і може бути пізно". Тому Василь погодився лягти на операційний стіл.

Василь Марущак і його лікар (фото: instagram.com/marushchak.official)

Вся перша половина минулого року видалась дуже непростою для нього.

"З електродами, які мені вбудували у серце на все життя, проходило все важко - як фізично, морально, так і психологічно. Але, зрозумівши, що депресивний стан до добра не приведе, я взяв себе в руки та почав працювати над собою", - зізнався Марущак.

За його словами, одним із найважчих рішень стало питання про повернення на сцену. Лікарі спершу рекомендували утриматися від виступів, але бажання надихати людей і творити стало сильнішим.

"Найбільше питання стояло щодо продовження своєї концертної діяльності. Чесно кажучи, думав, що це кінець. Деякий час лікарі рекомендували утриматись від концертів, тоді я змушений був відмовитись від запланованих благодійних виступів і, як сказав мій знайомий, "сцена та музика того не варте". Але в мене трохи інше бачення щодо цих слів", - коментує фронтмен групи “Цвіт Кульбаби", відомої хітами "Королєва", "ПоБарабану" та іншими.

Після операції, яку йому зробили 18 січня, зʼявилася пропозиція виступити у лютому з благодійним концертом в одному з клубів Чикаго.

"Прийняти рішення було важко, але, знаючи, що я під контролем у кардіологів, які спостерігають за моїм станом день і ніч, все ж погодився виступити, взявши відповідальність та всі можливі наслідки на себе. Під час цього концерту я мав отримати відповідь на головне питання, яке турбувало мене на той час: яким буде стан мого здоровʼя та наслідки після концерту. Від цього залежало майбутнє продовження концертної діяльності", - розповів він.

Концерт вдався.

"Шалена енергетика, щирі посмішки, спілкування з українською молоддю. Я почуваюся на сцені як "риба у воді", забувши про всі свої заборони, електроди у серці та всі проблеми. Я просто робив свою роботу, яка приносить людям задоволення і робить їх щасливими. Дякувати Богу, все пройшло добре, і це означало, що концертам бути", - поділився співак.

Також артист зізнався, чому вирішив поділитися думками про непросту ситуацію, яка склалася, а також про те, чому не розповів про це одразу.

"Ніхто не застрахований і не знає, де і коли може щось трапитись. У моєму випадку це була зупинка серця, втрата свідомості й падіння, як муха, посеред вулиць Америки аж до операційного стола. Чому пишу про це сьогодні - через рік? Маю на це вагомі особисті причини. Зараз для мене головне, що я живий і можу надалі виступати з концертами, писати пісні та дарувати людям щасливі емоції", - говорить Василь.

Василь Марущак (фото: instagram.com/marushchak.official)

Сьогодні він продовжує писати музику, виступати з концертами й допомагати Збройним силам України. Для нього творчий процес став найкращою реабілітацією.

"На цей час найкраща реабілітація - це творчий процес. Дякую, що поруч є ті люди, які надихають, дають сили та впевненості, щоб продовжувати творити, писати нові пісні та робити щасливими людей на концертах, і максимально допомагати ЗСУ для швидкої нашої перемоги. Слава Україні!"

Василь Марущак (фото: instagram.com/marushchak.official)