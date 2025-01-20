Известный украинский музыкант чуть не умер от остановки сердца. Его спасали в США

Как артист оказался на операционном столе

В 2024 году музыкант перенес несколько случаев потери сознания, один из которых произошел на улице за несколько дней до благотворительного концерта в США.

Василий Марущак чуть не умер (фото: instagram.com/marushchak.official)

Чувствуя серьезную угрозу для жизни, он решился на сложную операцию в Институте кардиологии пригорода Чикаго. Операция была связана с серьезными рисками, но медлить было невозможно.

"2024 год мог бы стать для меня конечной остановкой жизни, но у Бога наверняка другие планы на меня. Итак, сегодня год после операции, которую мне сделали в США по остановке сердца. Это было ужасное время в моей жизни, я не буду описывать деталей и подробностей, только хочу выразить благодарность американским врачам, а особенно институту кардиологии в пригороде Чикаго и врачу Моэн Салим, который нашел причину моего четвертого раза потери сознания", - рассказал артист.

Врач сказал музыканту, что "пятый раз сердце может не завестись, и может быть поздно". Поэтому Василий согласился лечь на операционный стол.

Василий Марущак и его врач (фото: instagram.com/marushchak.official)

Вся первая половина прошлого года выдалась очень непростой для него.

"С электродами, которые мне встроили в сердце на всю жизнь, проходило все тяжело - как физически, морально, так и психологически. Но, поняв, что депрессивное состояние к добру не приведет, я взял себя в руки и начал работать над собой", - признался Марущак.

По его словам, одним из самых тяжелых решений стал вопрос о возвращении на сцену. Врачи сначала рекомендовали воздержаться от выступлений, но желание вдохновлять людей и творить стало сильнее.

"Самый большой вопрос стоял о продолжении своей концертной деятельности. Честно говоря, думал, что это конец. Некоторое время врачи рекомендовали воздержаться от концертов, тогда я вынужден был отказаться от запланированных благотворительных выступлений и, как сказал мой знакомый, "сцена и музыка того не стоит". Но у меня немного другое видение этих слов", - комментирует фронтмен группы "Цвіт Кульбаби", известной хитами "Королєва", "ПоБарабану" и другими.

После операции, которую ему сделали 18 января, появилось предложение выступить в феврале с благотворительным концертом в одном из клубов Чикаго.

"Принять решение было трудно, но, зная, что я под контролем у кардиологов, которые наблюдают за моим состоянием день и ночь, все же согласился выступить, взяв ответственность и все возможные последствия на себя. Во время этого концерта я должен был получить ответ на главный вопрос, который беспокоил меня в то время: каким будет состояние моего здоровья и последствия после концерта. От этого зависело будущее продолжение концертной деятельности", - рассказал он.

Концерт удался.

"Безумная энергетика, искренние улыбки, общение с украинской молодежью. Я чувствую себя на сцене как "рыба в воде", забыв обо всех своих запретах, электродах в сердце и всех проблемах. Я просто делал свою работу, которая приносит людям удовольствие и делает их счастливыми. Слава Богу, все прошло хорошо, и это означало, что концертам быть", - поделился певец.

Также артист признался, почему решил поделиться мыслями о непростой ситуации, которая сложилась, а также о том, почему не рассказал об этом сразу.

"Никто не застрахован и не знает, где и когда может что-то случиться. В моем случае это была остановка сердца, потеря сознания и падение, как муха, посреди улиц Америки вплоть до операционного стола. Почему пишу об этом сегодня - через год? Имею на это веские личные причины. Сейчас для меня главное, что я жив и могу в дальнейшем выступать с концертами, писать песни и дарить людям счастливые эмоции", - говорит Василий.

Василий Марущак (фото: instagram.com/marushchak.official)

Сегодня он продолжает писать музыку, выступать с концертами и помогать Вооруженным силам Украины. Для него творческий процесс стал лучшей реабилитацией.

"На данный момент лучшая реабилитация - это творческий процесс. Спасибо, что рядом есть те люди, которые вдохновляют, дают силы и уверенности, чтобы продолжать творить, писать новые песни и делать счастливыми людей на концертах, и максимально помогать ВСУ для скорой нашей победы. Слава Украине!"

Василий Марущак (фото: instagram.com/marushchak.official)