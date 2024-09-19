Зірка українських серіалів ледь не потонув під час зйомок: що відомо

Український актор Ярослав Шахторін пригадав, як ледь не загинув під час зйомок комедійного детективу "Ворон та Воробйов", який був знятий ще до початку повномасштабного вторгнення.

Деталі

Так, зі слів Ярослава, в одній із серій йому та його напарнику, актору Володимиру Ращуку, який наразі захищає Україну на фронті, довелося пірнати у холодну воду. Це було у листопаді.

"Це виглядало так: Вова, як аквамен, виходить з води й тягне щось у руці, чим ближче він підходить до берега, тим стає зрозуміло, що це - його напарник. Ця сцена далася мені непросто. Вова, який раніше займався моржуванням, пірнає й виринає нормально, а я пірнув - мене спазмує від холоду, я ледве дихаю", - розповів Шахторін.

Ярослав Шахторін (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Тоді він спробував ще раз, однак у нього не вийшло.

"Не виходить вийти з води, як задумано. Тоді він спокійно так каже мені: "Ярічек, я тебе трохи притоплю, але ти не бійся, я тебе витягну". Я знову пірнаю, в мене знову нічого не виходить, але подітись нікуди - Вова мене притопив і буквально виніс з води. Ті 7-9 метрів до берега здавались мені вічністю", - зізнався актор.

Що відомо про Ярослава Шахторіна

Ярослав народився в Нікополі. У 2015 році став студентом Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Ще під час навчання брав активну участь у театральних постановках, а пізніше почав зніматися в кіно.

Найвідоміші ролі Ярослава у серіалах "Жіночий лікар", "Виклик" та "Новенька".

Ярослав Шахторін (фото: instagram.com/yaroslav_scha)