Відомий український блогер втік горами з України. Перед цим він отримав повістку

Український блогер Паша Бумчик повідомив, що вирушив "у похід у гори", де нібито загубився і через три дні опинився на території Румунії. Перед цим він опублікував фото повістки.
Про це він розповів у своєму Instagram-акаунті, пише РБК-Україна (проект Styler).
Так, у соцмережах блогера спочатку з'явилося відео, де він демонструє повістку від Солом'янського районного ТЦК і СП у Києві, потім показує розкладені вдома намет і речі, а в наступних кадрах видно вже гірські пейзажі.
@pasha.boomchik
Спас свою жизнь за три дня по горам пешкомКинули - Скрябін
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Бумчик не став приховувати, що перебуває в Румунії, куди, за його словами, потрапив, заблукавши в горах під час походу по гриби.
У Telegram він опублікував свою геолокацію - місто Сігету-Мармацієй.
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Пізніше втікач повідомив, що вже перебуває в Будапешті, показавши будівлю, що нагадує вокзал Будапешт-Келеті в столиці Угорщини.
Крім того, він оголосив про майбутній стрім, на якому планує поділитися подробицями свого триденного переходу через гори, під час якого він перетнув українсько-румунський кордон.
Тепер його внесли до бази "Миротворця" як зрадника Батьківщини та дезертира.
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Справжнє ім'я Бумчика - Павло Дволичанський, і він родом із Житомира. Блогеру 27 років. Популярність до нього прийшла у 2015 році після того, як він здійснив ризикований трюк - прокотився на даху вагона метро.
Зараз його акаунт в Instagram налічує 428 тисяч підписників.
Паша Бумчик (фото: instagram.com/pashabumchik)
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