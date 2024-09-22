Відома акторка встала на захист України: "Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє"

Українська акторка Ріта Бурковська, яка зіграла у фільмах "Бачення метелика" та "Парфенон", вирішила приєднатися до лав Збройних Сил України. Вона розповіла, що надихнулася одним прикладом, який навів її на думку про те, що все інше зараз не на часі.

"Присягу склала. Отже, я приєдналася до ЗСУ. Напевно ви знаєте, що я акторка. Останні 2,5 роки я працювала з медіа. Ми зробили багато корисних речей і важливих історій. Я багато чого навчилась у найкращих журналістів. Ці скіли вже не пропадуть", - написала Бурковська.

"Але час брати більшу відповідальність на себе і я це роблю з радістю... Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час, це єдино вірне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусувались, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі", - зазначила вона.

За словами акторки, вона відчула бажання встати на захист України після інтерв'ю начальниці медслужби 3 ОШБр Вікторії Ковач. Коли Бурковська почула її думки та дізналася про те, чим та займається, вона й сама відчула, що мала б за честь стояти поруч з такою людиною та служити Україні.

Акторка вступила до лав ЗСУ (фото: instagram.com/ritaburkovska)

"Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті і люди, які мені близькі по цінностях і історії, які мене торкнуть і інших теж. Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє, і здатний бути в реальності і з нею працювати. Ну і з тими, хто мене винесе після всього", - зазначила акторка.

Також Бурковська розповіла про зміни та їхню закономірність. Вона навела у приклад свою улюблену медіацію - споглядання на воду, яка тече й "рано чи пізно впадає у більшу воду".

"Ось так і ми. До нас хтось йшов цей шлях і ми туруємо шлях іншим. Все закономірно. У всього є причинно-наслідковий звʼязок. Це наша дорога і шлях і нам його йти. Оминати нема сенсу. Дякую тим, хто зробив свій вибір до мене. Подяка тим, хто стає поруч. Надіюсь, ми всі будемо ефективними", - резюмувала Бурковська.