Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Так, в соцсетях блогера сначала появилось видео, где он демонстрирует повестку от Соломенского районного ТЦК и СП в Киеве, затем показывает разложенные дома палатку и вещи, а в последующих кадрах видны уже горные пейзажи.

@pasha.boomchik Спас свою жизнь за три дня по горам пешком Бросили - Скрябин

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Бумчик не стал скрывать, что находится в Румынии, куда, по его словам, попал, заблудившись в горах во время похода за грибами.

В Telegram он опубликовал свою геолокацию - город Сигету-Мармацией.

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Позже беглец сообщил, что уже находится в Будапеште, показав здание, напоминающее вокзал Будапешт-Келети в столице Венгрии.

Кроме того, он объявил о предстоящем стриме, на котором планирует поделиться подробностями своего трехдневного перехода через горы, во время которого он пересек украинско-румынскую границу.

Теперь его внесли в базу "Миротворца" как предателя Родины и дезертира.

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Краткая биография Паши Бумчика

Настоящее имя Бумчика - Павел Дволичанский, и он родом из Житомира. Блогеру 27 лет. Популярность к нему пришла в 2015 году после того, как он совершил рискованный трюк - прокатился на крыше вагона метро.

Сейчас его аккаунт в Instagram насчитывает 428 тысяч подписчиков.

Паша Бумчик (фото: instagram.com/pashabumchik)