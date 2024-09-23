Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Украинский блогер Паша Бумчик сообщил, что отправился "в поход в горы", где якобы потерялся и через три дня оказался на территории Румынии. Перед этим он опубликовал фото повестки.
Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте, пишет РБК-Украина (проект Styler).
Так, в соцсетях блогера сначала появилось видео, где он демонстрирует повестку от Соломенского районного ТЦК и СП в Киеве, затем показывает разложенные дома палатку и вещи, а в последующих кадрах видны уже горные пейзажи.
@pasha.boomchik
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Бумчик не стал скрывать, что находится в Румынии, куда, по его словам, попал, заблудившись в горах во время похода за грибами.
В Telegram он опубликовал свою геолокацию - город Сигету-Мармацией.
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Позже беглец сообщил, что уже находится в Будапеште, показав здание, напоминающее вокзал Будапешт-Келети в столице Венгрии.
Кроме того, он объявил о предстоящем стриме, на котором планирует поделиться подробностями своего трехдневного перехода через горы, во время которого он пересек украинско-румынскую границу.
Теперь его внесли в базу "Миротворца" как предателя Родины и дезертира.
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Настоящее имя Бумчика - Павел Дволичанский, и он родом из Житомира. Блогеру 27 лет. Популярность к нему пришла в 2015 году после того, как он совершил рискованный трюк - прокатился на крыше вагона метро.
Сейчас его аккаунт в Instagram насчитывает 428 тысяч подписчиков.
Паша Бумчик (фото: instagram.com/pashabumchik)
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