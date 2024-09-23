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Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Паша Бумчик (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер Паша Бумчик сообщил, что отправился "в поход в горы", где якобы потерялся и через три дня оказался на территории Румынии. Перед этим он опубликовал фото повестки.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Так, в соцсетях блогера сначала появилось видео, где он демонстрирует повестку от Соломенского районного ТЦК и СП в Киеве, затем показывает разложенные дома палатку и вещи, а в последующих кадрах видны уже горные пейзажи.

@pasha.boomchik

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Бумчик не стал скрывать, что находится в Румынии, куда, по его словам, попал, заблудившись в горах во время похода за грибами.

В Telegram он опубликовал свою геолокацию - город Сигету-Мармацией.

Скриншот

Позже беглец сообщил, что уже находится в Будапеште, показав здание, напоминающее вокзал Будапешт-Келети в столице Венгрии.

Кроме того, он объявил о предстоящем стриме, на котором планирует поделиться подробностями своего трехдневного перехода через горы, во время которого он пересек украинско-румынскую границу.

Теперь его внесли в базу "Миротворца" как предателя Родины и дезертира.

Скриншот

Краткая биография Паши Бумчика

Настоящее имя Бумчика - Павел Дволичанский, и он родом из Житомира. Блогеру 27 лет. Популярность к нему пришла в 2015 году после того, как он совершил рискованный трюк - прокатился на крыше вагона метро.

Сейчас его аккаунт в Instagram насчитывает 428 тысяч подписчиков.

Паша Бумчик (фото: instagram.com/pashabumchik)

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