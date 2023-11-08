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Відомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця події

Середа 08 листопада 2023 17:56
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Відомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця події Дмитро Варварук потрапив в аварію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український блогер-мільйонник Дмитро Варварук потрапив у жорстку аварію. Відомо, що це сталось, коли він їхав з Житомира до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку блогера.

Деталі

Аварія сталась 8 листопада. Зокрема, Варварук розмістив декілька жахаючих знімків, зроблених на місці події.

"Як сказав мій знайомий: "Подякуй богу, що взяв грошима". Не знаю, що сказати. Відійду емоційно, вийду в сторіз. Бо поки в мене шок…" - описав свій стан блогер.

Відомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця подіїДмитро Варварук потрапив в аварію (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

Блогер розповів, що на місце аварії вже прибула швидка та поліція. Чи є в результаті ДТП постраждалі, Варварук не уточнив.

Відомо, що під час дорожньо-транспортної пригоди зіштовхнулися декілька машин. Також він не розповів, що стало причиною аварії.

Раніше сам блогер повідомляв підписникам, що переживав за цю поїздку, ніби щось передчував. Деякий час за кермом їхав його друг. Однак під час аварії за кермом був саме Дмитро.

Відомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця подіїВідомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця події

Дмитро Варварук потрапив в аварію (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

Підписники жартують, що місце символічне, адже на стовпі відразу є номер евакуатора. Але блогер заявив, що це чорний гумор, адже ДТП жахливе і усі ледь залишились живі.

На місце події приїхала подруга Варварука, на ім'я Катя, яка на своєму авто забрала Дмитра з другом.

Відомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця подіїВідомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця подіїВідомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця подіїВідомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця подіїВідомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця подіїВідомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця подіїВідомий український блогер потрапив у жорстку аварію: фото з місця події

Дмитро Варварук потрапив в аварію (фото: t.me/dima_varvaruk)

Раніше ми повідомляли, як Варварук із простого сільського хлопця перетворився на мільйонера.

Також ми писали, що українська блогерка рекламувала сукню на тлі зруйнованих будинків.

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