Известный украинский блогер попал в жесткую аварию: фото с места происшествия

Украинский блогер-миллионник Дмитрий Варварук попал в жесткую аварию. Известно, что это произошло, когда он ехал из Житомира в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу блогера.

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Авария произошла 8 ноября. В частности, Варварук разместил несколько ужасающих снимков, сделанных на месте происшествия.

"Как сказал мой знакомый: "Слава Богу, что взял деньгами". Не знаю, что сказать. Отойду эмоционально, выйду в сторис. Потому что пока у меня шок…" - описал свое состояние блогер.

Дмитрий Варварук попал в аварию (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

Блогер рассказал, что на место аварии уже прибыла скорая и полиция. Есть ли в результате ДТП пострадавшие, Варварук не уточнил.

Известно, что во время ДТП столкнулись несколько машин. Также он не рассказал, что стало причиной аварии.

Ранее сам блогер сообщал подписчикам, что переживал за эту поездку, будто что-то предчувствовал. Некоторое время за рулем ехал его друг. Однако во время аварии за рулем находился именно Дмитрий.

Дмитрий Варварук попал в аварию (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

Подписчики шутят, что место символическое, ведь на столбе сразу есть номер эвакуатора. Но блогер заявил, что это черный юмор, ведь ДТП ужасное и все едва остались живы.

На место происшествия приехала подруга Варварука, по имени Катя, которая на своем авто забрала Дмитрия с другом.

Дмитрий Варварук попал в аварию (фото: t.me/dima_varvaruk)