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Украинская блогерша рекламирует платье на фоне разрушенных домов: детали скандала

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 10:34
Украинская блогерша рекламирует платье на фоне разрушенных домов: детали скандала Украинская блогерша рекламирует бренд одежды на руинах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Украинская певица и блогерша Диана Глостер решила сделать рекламу бренду одежды, сфотографировавшись в их платье на руинах домов.

Фото в наряде она разместила в Instagram.

Детали скандала

"Мне кажется, каждая украинка уже представила себя в этот день и подготовила "победное" платье. У меня теперь есть такая возможность от украинского бренда mon_blanche и я дарю вам промокод на скидку 7%", - написала Глостер под фото на фоне разрушенных оккупантами домов.

Украинская блогерша рекламирует платье на фоне разрушенных домов: детали скандалаУкраинская блогерша рекламирует платье на фоне разрушенных домов: детали скандалаДиана Глостер рекламирует платье на украинских руинах (фото: instagram.com/dianagloster)

Отметим, что после того, как на фото обратили внимание в соцсетях, Глостер закрыла свой аккаунт. На ее профиль подписаны почти полмиллиона человек.

Кто такая Диана Глостер

Диана Глостер (Сиротина) – украинская актриса и певица. Она родилась в Киеве 26 августа 1993 года.

Кроме музыки и актерского мастерства Диана является одной из самых известных отечественных блогеров, в своих видеороликах на YouTube она рассказывает о современной моде, стиле, макияже и прическах. Также она известна, как фотомодель.

Украинская блогерша рекламирует платье на фоне разрушенных домов: детали скандалаДиана Глостер (фото: tochka.net)

Как мы ранее писали, в Днепре продавали "сепарские" футболки - разразился скандал.

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