Украинская блогерша рекламирует платье на фоне разрушенных домов: детали скандала
Украинская певица и блогерша Диана Глостер решила сделать рекламу бренду одежды, сфотографировавшись в их платье на руинах домов.
Фото в наряде она разместила в Instagram.
Детали скандала
"Мне кажется, каждая украинка уже представила себя в этот день и подготовила "победное" платье. У меня теперь есть такая возможность от украинского бренда mon_blanche и я дарю вам промокод на скидку 7%", - написала Глостер под фото на фоне разрушенных оккупантами домов.
Диана Глостер рекламирует платье на украинских руинах (фото: instagram.com/dianagloster)
Отметим, что после того, как на фото обратили внимание в соцсетях, Глостер закрыла свой аккаунт. На ее профиль подписаны почти полмиллиона человек.
Кто такая Диана Глостер
Диана Глостер (Сиротина) – украинская актриса и певица. Она родилась в Киеве 26 августа 1993 года.
Кроме музыки и актерского мастерства Диана является одной из самых известных отечественных блогеров, в своих видеороликах на YouTube она рассказывает о современной моде, стиле, макияже и прическах. Также она известна, как фотомодель.
Диана Глостер (фото: tochka.net)
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