Відомий український актор вступив до лав ЗСУ

Актор приєднався до лав ЗСУ

За словами артиста, це сталося на початку повномасштабної війни. Два роки Тритенко не розголошував інформацію публічно.

Розповісти про свою службу він вирішив після обурення хейтерів, які почали дорікати йому за військову форму.

Олексій Тритенко (фото: instagram.com/alexey_tritenko)

"Помітив, що останнім часом відновилася хвороблива увага до того, що я ношу військову форму і маю нахабність з'являтись у ній на деяких світлинах. Що ж, доводжу до вашого відома: військову форму я вдягнув з початком повномасштабного вторгнення", - сказав Олексий.

Захисник засвідчив відповідний документ, який це підтверджує, а також розсекретив своє військове звання.

Олексій Тритенко вступив до лав ЗСУ (фото: instagram.com/alexey_tritenko)

Як пояснив чоловік, він служить на фронті молодшим сержантом.

"Додаю наказ про моє залучення до лав ЗСУ (звісно, це узгоджено із командуванням). Відтоді з честю ношу однострій та є чинним військовослужбовцем Збройних сил України", - додав актор.