Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ

Актер присоединился к рядам ВСУ

По словам артиста, это произошло в начале полномасштабной войны. Два года Тритенко не разглашал информацию публично.

Рассказать о своей службе он решил после возмущения хейтеров, которые начали упрекать его из-за военной формы.

Алексей Тритенко (фото: instagram.com/alexey_tritenko)

"Заметил, что в последнее время возобновилось болезненное внимание к тому, что я ношу военную форму и имею наглость появляться в ней на некоторых фотографиях. Что ж, довожу до вашего сведения: военную форму я надел с началом полномасштабного вторжения", - сказал Алексей.

Защитник засвидетельствовал соответствующий документ, который это подтверждает, а также рассекретил свое воинское звание.

Алексей Тритенко вступил в ряды ВСУ (фото: instagram.com/alexey_tritenko)

Как объяснил мужчина, он служит на фронте младшим сержантом.

"Добавляю приказ о моем привлечении в ряды ВСУ (конечно, это согласовано с командованием). С тех пор с честью ношу униформу и являюсь действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины", - добавил актер.