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Пашинський обматюкав ЗСУ і українців: оприлюднено нові плівки

Понеділок 26 лютого 2024 19:37
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Пашинський обматюкав ЗСУ і українців: оприлюднено нові плівки Пашинський обматюкав ЗСУ і українців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Вищий антикорупційний суд 26 лютого обрав запобіжний захід екс-нардепу Сергію Пашинському. Крім того, у мережі зʼявився запис розмови колишнього парламентарія, де він нецензурно висловлюється про ЗСУ, Валерія Залужного і українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Що каже Пашинський на плівках

Наші джерела надали записи розмов Пашинського зі своїм найближчим оточенням.

На плівках він матюкає захисників України та погрожує "ви*бати" генерала Валерія Залужного.

Також екс-нардеп обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи вдвічі вартість продукції для українських військових.

Крім того, Пашинський під час розмови називає український народ "єб*ним".

У правоохоронних органах запевняють, що "записи є автентичними, а голоси - оригінальними".

Що суд вирішив по Пашинському

Слідча суддя ВАКС застосувала до Пашинського тримання під вартою до 25 квітня 2024 року із заставою у 272,5 млн грн.

У разі внесення застави підозрюваним суддя поклала на нього низку зобов'язань:

  • прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;
  • не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цій справі та рядом свідків;
  • здати всі закордонні паспорти на зберігання до відповідного держоргану;
  • носити електронний браслет.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати.

Чому судять Пашинського?

12 лютого стало відомо, що колишньому нардепу повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

Додамо, що 26 лютого під час судового засідання прокурор САП цитував протоколи матеріалів негласних слідчих дій, за якими Пашинський у 2023 році нібито обговорював придбану ним квартиру на 840 кв. м та іншу нерухомість.

Раніше ми розповідали про розмір застави, яку пропонують за Пашинського.

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Валерій Залужний Збройні сили України
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