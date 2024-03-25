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Відомий український актор вдруге став батьком: ніжне фото з малюком

Олексій Яровенко (фото: instagram.com/jaravienka)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор і зірка серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко повідомив прихильникам радісну новину: він вдруге став батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Олексій Яровенко знову став батьком

Так, у актора та його дружини, актриси Ольги Карпової, народився син, якого пара назвала Глібом. 

Яровенко опублікував ніжне фото з новонародженим малям, на якому тримає його ніжки.

"Гліб Олексійович Яровенко. Дякую за сина!", - підписав публікацію Олексій.

Олексій Яровенко вдруге став батьком (фото: instagram.com/jaravienka)

Подружжя виховує також сина Данила, який народився у грудні 2021 року.

Олексій Яровенко з дружиною (фото: instagram.com/olga_jarovenko)

Нагадаємо, знайомство Олексія та Ольги відбулося на театральному фестивалі в Кишиневі, після чого вони продовжили спілкування у соцмережах.

Карпова є актрисою Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра в Києві. Заради своєї коханої Яровенко переїхав в Україну з Білорусі.

Він відомий за своїми ролями в проєктах "Мухтар. Новий слід", "Хороший хлопець", "Артистка" і "Сестри у спадок". Крім того, його обраниця брала участь у зйомках серіалів "Опер за викликом" і "Жіночий лікар-2".

Нещодавно ми розповідали, що Лілію Ребрик розкритикували за вибір "не українського" імені для новонародженої донечки.

Також ми писали, що Міс Україна Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко вперше показала кадри з таємного весілля.

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