Известный украинский актер во второй раз стал отцом: нежное фото с малышом

Алексей Яровенко снова стал отцом

Так, у актера и его жены, актрисы Ольги Карповой, родился сын, которого пара назвала Глебом.

Яровенко опубликовал нежное фото с новорожденным малышом, на котором держит его ножки.

"Глеб Алексеевич Яровенко. Спасибо за сына!", - подписал публикацию Алексей.

Алексей Яровенко во второй раз стал отцом (фото: instagram.com/jaravienka)

Супруги воспитывают также сына Даниила, родившегося в декабре 2021 года.

Алексей Яровенко с женой (фото: instagram.com/olga_jarovenko)

Напомним, знакомство Алексея и Ольги прошло на театральном фестивале в Кишиневе, после чего они продолжили общение в соцсетях.

Карпова является актрисой Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве. Ради своей любимой Яровенко переехал в Украину из Белоруссии.

Он известен по своим ролям в проектах "Мухтар. Новый след", "Хороший парень", "Артистка" и "Сестры по наследству". Кроме того, его избранница принимала участие в съемках сериалов "Опер по вызову" и "Женский врач-2".