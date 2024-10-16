Відомий тренер спростував головний міф про харчування перед і після тренувань

Що їсти до та після тренувань?

На думку відомого тренера, абсолютно не важливо, що їсти до та після тренування, бо має значення лише одне, скільки калорій в загальному спожили протягом дня та з яких продуктів.

Зазначимо, що багато хто з тих, хто тренується вірить в те, що після тренування потрібно "закрити вуглеводне вікно", тобто зїсти щось з вуглеводів, чи навпаки - білків.

"А в які години їсти, перед, після, під час тренування - це нінащо не впливає. Якщо говорити про так звані "вікна" вуглеводні, білкові, це все дурниці і байки", - сказав Юрій.

Що можна їсти до та після тренувань (фото: freepik.com)

Головне правило перед тренуванням

Попко радить не йти на тренування голодними, а також не наїдатись досхочу перед фізичними вправами.

"Старайтесь на тренування не йти голодними й не наїдатись потужно, одразу перед тренуванням, бо в першому випадку цукор в крові понижається, і у вас буде темніти в очах, також ви будете відчувати слабкість. А в в другому випадку у вас буде важкість і ви будете хотіти спати і прилягти. В такому випадку дуже важко тренуватись", - резюмував тренер.