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Известный тренер опроверг главный миф о питании перед тренировками и после

Фото: Как питаться, если тренируешься (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

С питанием до и после физических тренировок связано множество мифов. Многие думают, что еду перед упражнениями и после надо ограничивать.

Как питаться до и после тренировок, рассказал известный фитнес-тренер и нутрициолог Юрий Попко в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Что есть до и после тренировок?

По мнению известного тренера, совершенно не важно, что есть до и после тренировки, потому что имеет значение только одно, сколько калорий в общем потребили в течение дня и из каких продуктов.

Отметим, что многие из тренирующихся верят в то, что после тренировки нужно "закрыть углеводное окно", то есть съесть что-то из углеводов, или наоборот - белков.

"А в какие часы есть, перед, после, во время тренировки - это ни в коем случае не влияет. Если говорить о так называемых "окнах" углеводородов, белковых, это все глупости и байки", - сказал Юрий.

Что можно есть до и после тренировок (фото: freepik.com)

Главное правило перед тренировкой

Попко советует не идти на тренировку голодными, а также не наедаться вволю перед физическими упражнениями.

Старайтесь на тренировку не идти голодными и не наедаться мощно, сразу перед тренировкой, потому что в первом случае сахар в крови понижается, и у вас будет темнеть в глазах, также вы будете чувствовать слабость. А во втором случае у вас будет тяжесть и вы будете хотеть спать и прилечь. В таком случае очень тяжело тренироваться", - резюмировал тренер.

 

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