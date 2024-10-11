Названа всього одна вправа для тіла, яка допопоже прожити довше

Доктор Нік Паппас назвав вправу, яка, на його думку, допоможе вам жити довше. Мова йде про присідання.

Чому присідання дуже важлива вправа, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря.

Чому присідання сприяють довголіттю?

"Якщо є одна вправа, яку ви повинні намагатися виконувати постійно, я б сказав, що це присідання.Не пропускайте дні ніг, і ви можете просто прожити довше... або принаймні бути здоровішими", - сказав Паппас.

Експерт зазначив, що після 35 років люди, як правило, втрачають від 1% до 2% м’язової маси на рік, явище, відоме як саркопенія.

Ось чому збереження м’язової маси має вирішальне значення з віком. Паппас стверджує, що присідання в першу чергу опрацьовують три найбільші групи м’язів нижньої частини тіла - великий сідничний м’яз, квадрицепс і підколінні сухожилля.

Зазначається, що присідання можуть зміцнити ядро, спалити калорії, покращити поставу та підвищити стабільність і рівновагу.

"Присідання можна робити як з опорою, так і без неї (вага тіла допустима, якщо у вас проблеми зі стегном, спиною або колінами)", - пояснив Паппас.

Як правильно виконувати присідання

Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон та плечей.

Щоб налаштуватися, поставте обидві ноги на землю на ширині плечей або на ширині стегон. Ваші пальці ніг повинні трохи виступати. Зігніть обидва коліна та відведіть стегна назад, щоб опуститися в присідання, доки стегна не досягнуть паралельного положення підлозі.

Натисніть на обидві ноги, щоб повернутися в положення стоячи.