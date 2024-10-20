Відомий тренер назвав всього три причини, які заважають схуднути

Дуже часто люди, які намагаються схуднути, не можуть досягти своєї цілі, хоча дотримуються правильного харчування та роблять фізичні вправи. Чому ж так відбувається?

Відомий фітнес-тренер та нутриціолог Юрій Попко у інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розкрив правду про три причини, за якими українцям не вдається позбутися зайвої ваги.

Три причини, які заваджають людині схуднути

Першою причиною Юрій називає відсутність мотивації.

"Це перша причина і головна, всі інші не важливі", - сказав він.

Другим фактором, який заважає скинути кілограми, є "небажання виходити з зони комфорту, вчитись нового, брати на себе відповідальність, бажання, щоб хтось за них вирішив їхні проблеми".

Третя причина, на думку експерта, це відсутність дисципліни та послідовності.

"Це і нетерплячість, люди хочуть вже і зараз. Точно причина не в відсутності знань і 100% не в грошах (немає грошей на продукти дорогі, тренера, зал), людям хотілося би, щоб так було, находити відмазки - у цьому вони майстри, а не шукати можливість", - резюмував фітнес-тренер.

Як схуднути без зусиль

Як зробити дефіцит калорій?

Юрій пропонує два варіанти - це споживати менше калорій, або бути більш активними бути протягом дня. Він навів простий приклад, що краще відмовитися від смаколика, ніж "пропахати" в залі більше години.

"Що легше, не зʼїсти булочку і недоотримати 400-500 ккал чи 1,5 години пахати в залі, щоб стільки ж спалити або 3-4 години находжувати кроками? Також організм вміє адаптуватись і через 6-8 місяців він на певну активність буде витрачати суттєво менше калорій ніж коли ми починали тренуватись", - уточнив нутриціолог.