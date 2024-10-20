Известный тренер назвал всего три причины, которые мешают похудеть

Очень часто люди, которые пытаются похудеть, не могут достичь своей цели, хотя придерживаются правильного питания и делают физические упражнения. Почему так происходит?

Известный фитнес-тренер и нутрициолог Юрий Попко в интервью РБК-Украина (проект Styler) раскрыл правду о трех причинах, по которым украинцам не удается избавиться от лишнего веса.

Три причины, которые мешают человеку похудеть

Первой причиной Юрий называет отсутствие мотивации.

"Это первая причина и главная, все остальные не важны", - сказал он.

Вторым фактором, мешающим сбросить килограммы, является "нежелание выходить из зоны комфорта, учиться новому, брать на себя ответственность, желание, чтобы кто-то за них решил их проблемы".

Третья причина, по мнению эксперта, - это отсутствие дисциплины и последовательности.

"Это и нетерпение, люди хотят уже и сейчас. Точно причина не в отсутствии знаний и 100% не в деньгах (нет денег на продукты дорогие, тренера, зал), людям хотелось бы, чтобы так было, находить отмазки - в этом они мастера, а не искать возможность", - резюмировал фитнес-тренер.

Как похудеть без труда

Как сделать дефицит калорий?

Юрий предлагает два варианта – это потреблять меньше калорий, или быть более активными быть в течение дня. Он привел простой пример, что лучше отказаться от вкусности, чем "пропахать" в зале больше часа.

"Что легче, не съесть булочку и недополучить 400-500 ккал или 1,5 часа пахать в зале, чтобы столько же сжечь или 3-4 часа находить шагами? Также организм умеет адаптироваться и через 6-8 месяцев он на определенную активность будет тратить существенно меньше калорий, чем когда мы начинали тренироваться", - уточнил нутрициолог.