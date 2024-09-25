2 кращі вправи для струнких ніг, які можна робити вдома

Накачані ноги без жиру та целюліту - завжди виглядають дуже спортивно. Для красивих ніг не потрібно ходити в спортзал, накачати їх можна і вдома.

Дві вправи для струнких ніг - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Найкращі вправи для струнких ніг, які можна робити вдома

Присідання - це класична вправа для тренування ніг. Вона є комплексною, адже залучає кілька груп м’язів: стегна, сідниці та м’язи кора. Вправи з резинкою для ніг не лише є основою тренувань, а й ефективно працюють над всім тілом, покращуючи баланс, координацію та гнучкість.

Як правильно виконувати присідання:

Початкова позиція: Станьте прямо, розмістіть ноги на ширині плечей. Ваші пальці ніг можуть бути трохи вивернуті назовні.

Вирівнювання спини: Витягніть грудну клітку вперед, втягніть живіт, щоб зберегти природний вигин у спині.

Опускання: Починайте присідати, згинаючи коліна і відводячи сідниці назад, як ніби сідаєте на стілець. Уникайте прогинання спини або нахилу вперед.

Глибина присіду: Опускайтеся до тих пір, поки ваші стегна не будуть паралельні підлозі або нижче, якщо це можливо, зберігаючи при цьому правильну техніку. Коліна не повинні виходити за межі пальців ніг.

Повернення у вихідну позицію: Рівно натискайте на п’яти, щоб піднятися назад у вихідну позицію. Продовжуйте тримати спину прямо.

Повторення: Виконуйте 2-3 підходи по 10-15 повторень, залежно від вашого рівня підготовки.

Присідання - це базова вправа для ніг (фото: shutterstock.com)

Випади - це ще одна важлива вправа для тренування ніг, яка сприяє зміцненню стегон, сідниць і м’язів гомілки. Випади можна виконувати в різних модифікаціях, залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Ці вправи виявляються дуже ефективними для схуднення ніг.

Як правильно виконувати випади:

Початкова позиція: Станьте прямо, ноги на ширині плечей, руки можуть бути витягнуті перед собою або на стегнах.

Крок вперед: Зробіть великий крок вперед однією ногою, зберігаючи тулуб прямо.

Опускання: Згинайте обидва коліна, опускаючись до тих пір, поки заднє коліно не буде близьким до підлоги, а переднє коліно не буде під кутом 90 градусів. Переднє коліно не повинно виходити за межі пальців ніг.

Повернення: Виштовхуйтеся з передньої ноги, повертаючись у вихідну позицію.

Повторення: Зробіть те ж саме з іншою ногою. Виконуйте 2-3 підходи по 10-15 повторень на кожну ногу.

Додаткові поради до вправи

Дихання: Вдихайте, коли опускаєтеся, і видихайте, коли повертаєтеся у вихідну позицію.

Контроль: Слідкуйте за формою: спина має залишатися прямою, а плечі розслабленими.

Тренування: Починайте без додаткової ваги, а з часом можете додати гантелі або штангу для підвищення навантаження.

Правильне виконання випадів - дуже важливе (фото: freepik.com)