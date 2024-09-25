2 кращі вправи для струнких ніг, які можна робити вдома
Накачані ноги без жиру та целюліту - завжди виглядають дуже спортивно. Для красивих ніг не потрібно ходити в спортзал, накачати їх можна і вдома.
Дві вправи для струнких ніг - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Найкращі вправи для струнких ніг, які можна робити вдома
Присідання - це класична вправа для тренування ніг. Вона є комплексною, адже залучає кілька груп м’язів: стегна, сідниці та м’язи кора. Вправи з резинкою для ніг не лише є основою тренувань, а й ефективно працюють над всім тілом, покращуючи баланс, координацію та гнучкість.
Як правильно виконувати присідання:
Початкова позиція: Станьте прямо, розмістіть ноги на ширині плечей. Ваші пальці ніг можуть бути трохи вивернуті назовні.
Вирівнювання спини: Витягніть грудну клітку вперед, втягніть живіт, щоб зберегти природний вигин у спині.
Опускання: Починайте присідати, згинаючи коліна і відводячи сідниці назад, як ніби сідаєте на стілець. Уникайте прогинання спини або нахилу вперед.
Глибина присіду: Опускайтеся до тих пір, поки ваші стегна не будуть паралельні підлозі або нижче, якщо це можливо, зберігаючи при цьому правильну техніку. Коліна не повинні виходити за межі пальців ніг.
Повернення у вихідну позицію: Рівно натискайте на п’яти, щоб піднятися назад у вихідну позицію. Продовжуйте тримати спину прямо.
Повторення: Виконуйте 2-3 підходи по 10-15 повторень, залежно від вашого рівня підготовки.
Присідання - це базова вправа для ніг (фото: shutterstock.com)
Випади - це ще одна важлива вправа для тренування ніг, яка сприяє зміцненню стегон, сідниць і м’язів гомілки. Випади можна виконувати в різних модифікаціях, залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Ці вправи виявляються дуже ефективними для схуднення ніг.
Як правильно виконувати випади:
Початкова позиція: Станьте прямо, ноги на ширині плечей, руки можуть бути витягнуті перед собою або на стегнах.
Крок вперед: Зробіть великий крок вперед однією ногою, зберігаючи тулуб прямо.
Опускання: Згинайте обидва коліна, опускаючись до тих пір, поки заднє коліно не буде близьким до підлоги, а переднє коліно не буде під кутом 90 градусів. Переднє коліно не повинно виходити за межі пальців ніг.
Повернення: Виштовхуйтеся з передньої ноги, повертаючись у вихідну позицію.
Повторення: Зробіть те ж саме з іншою ногою. Виконуйте 2-3 підходи по 10-15 повторень на кожну ногу.
Додаткові поради до вправи
Дихання: Вдихайте, коли опускаєтеся, і видихайте, коли повертаєтеся у вихідну позицію.
Контроль: Слідкуйте за формою: спина має залишатися прямою, а плечі розслабленими.
Тренування: Починайте без додаткової ваги, а з часом можете додати гантелі або штангу для підвищення навантаження.
Правильне виконання випадів - дуже важливе (фото: freepik.com)
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В матеріалі використані дані з сайтів Healthline, Fitness.ua, Shape.
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