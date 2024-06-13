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Відомий телеведучий зізнався, чому боїться мобілізації сина: "Краще вже я"

Костянтин Грубич (фото: 1plus1.ua)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий телеведучий Костянтин Грубич висловився про мобілізацію. Артист не приховує, що боїться за свого 27-річного сина, адже він може опинитися на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Грубич заявив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Ми не повинні жити в страху"

Ведучий зазначив, що він та його дружина вже втратили одну дитину. У 2014 році донька Грубича трагічно загинула у ДТП. А тому він не приховує, що боїться мобілізації сина.

"Боюся, бо ми з дружиною знаємо, що таке втрата дитини... Ми не повинні жити в страху, але ми живемо в цьому. Поки цей процес не почався, я маю на увазі його фронт, от поки страх. Далі буде страх іншого порядку, але вже буде якась визначеність", - пояснив ведучий.

Грубич зізнався, чи піде він на фронт (скріншот)

Ба більше, Грубич заявив, що сам йти на фронт не боїться. І він би пішов, якби таким чином міг вберегти сина.

"Я взагалі за себе не переживаю, мені навіть цікаво. Ну, знову таки, цікаво: не тому, щоб пости про це писати. А ну якщо вже так станеться, але якби був вибір: я або (син), то краще вже я", - зізнався артист.

Нині син Грубича живе разом з батьками. У 2014 році він виїхав за кордон на навчання, але потім йому довелося повернутися.

"Він приїхав, він жив без нас дуже рано, він з 14-го року виїхав на навчання в Польщу і не хотів повертатися. Він закінчив там Академію продюсерства", - розповів ведучий.

 

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