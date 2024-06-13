"Вибачте". Дмитро Дікусар звернувся до українців: рідкісне відео з фронту

Хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабної війни РФ проти України встав на захист країни, вперше за довгий час з'явився у соцмережах. Танцюрист дуже рідко щось постить, а цього разу він звернувся до українців та показав відео з фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Дікусар поділився в Instagram .

Що написав артист

Дікусар, який до повномасштабної війни був неймовірно популярним танцюристом, але залишив улюблену справу заради захисту України, визнав, що давно нічого про себе не розповідав.

"Вибачте, якщо змусив нервуватися!", - написав він.

На відео, яким поділився Дікусар, зафільмовано моменти з його життя в умовах війни. Танцюрист показав початок подій на фронті. На одному з кадрів можна помітити, що він був у Бахмуті, який нині практично стерли окупанти.

Дікусар показав кадри, які не бачили його фани (скріншоти)

"Змонтував "на колінках" невеликий фрагмент свого життя. Таким був початок. І на фото лише маленька частина моїх друзів і побратимів. Всі вони супер-люди для мене. Шануйтесь, любі українці, і шануйте наших героїв! Тримаємо стрій!

Слава Україні!" - написав хореограф.

Також він зазначив, що публікує відео з архівними кадрами та застарілими локаціями. А тому "військова таємниця не порушена".

Як реагує мережа

У коментарях користувачі пишуть:

"Скільки сили маєте! Скільки порядності! Дякую за захист! Безмежно вдячна всім вам за життя!"

"Ви справжній серед бальників! На таких хочеться орієнтуватися, ставити дітям у приклад"

"Дякуємо вам! Ви справжній чоловік! За такими чоловіками, почуваєш себе"як за кам'яною стіною". І це не на словах, а на ділі! Ви всі для нас Герої! Чекаємо вас живими та здоровими!Хай береже вас Господь Бог!".

Що відомо про Дікусара

Хореограф став неймовірно популярним після шоу "Танці з зірками", на якому він танцював з Іриною Білик. Пізніше пара одружилася, але стосунки проіснували недовго.

Де зараз Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

На тлі повномасштабної війни він пішов на фронт. У лютому Дікусар розповів, як його змінили два роки повномасштабної війни. Танцюрист не ділиться деталями своєї служби та не розповідає, які саме задачі виконує на фронті.