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Известный телеведущий признался, почему боится мобилизации сына: "Лучше уже я"

Константин Грубич (фото: 1plus1.ua)
Автор: Полина Иваненко

Известный телеведущий Константин Грубич высказался о мобилизации. Артист не скрывает, что боится за своего 27-летнего сына, ведь он может оказаться на фронте.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Грубич заявил в интервью Славе Демину.

"Мы не должны жить в страхе"

Ведущий отметил, что он и его жена уже потеряли одного ребенка. В 2014 году дочь Грубича трагически погибла в ДТП. Поэтому он не скрывает, что боится мобилизации сына.

"Боюсь, потому что мы с женой знаем, что такое потеря ребенка... Мы не должны жить в страхе, но мы живем в этом. Пока этот процесс не начался, я имею в виду его фронт, вот пока страх. Дальше будет страх другого порядка, но уже будет какая-то определенность", - объяснил ведущий.

Грубич признался, пойдет ли он на фронт (скриншот)

Более того, Грубич заявил, что сам идти на фронт не боится. И он бы пошел, если бы таким образом мог уберечь сына.

"Я вообще за себя не переживаю, мне даже интересно. Ну, опять-таки, интересно: не потому, чтобы посты об этом писать. А ну если уж так случится, но если бы был выбор: я или (сын), то уже лучше я", - признался артист.

В настоящее время сын Грубича живет вместе с родителями. В 2014 году он уехал за границу на обучение, но потом ему пришлось вернуться.

"Он приехал, он жил без нас очень рано, он с 14-го года уехал на учебу в Польшу и не хотел возвращаться. Он окончил там Академию продюсерства", - рассказал ведущий.

 

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