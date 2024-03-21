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Відомий телеведучий мобілізувався та склав присягу (фото, відео)

Ведучому 44 роки (фото: facebook.com/artem.ovdiienko)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий телеведучий Артем Овдієнко, який шість років працював на "24 каналі", встав на захист України. Він добровільно мобілізувався та пояснив своє рішення тим, що більше не "витягує балансувати зраду" та шукати конструктив.

Куди пішов служити ведучий та як він це коментує, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Детектор медіа", Facebook-сторінка Овдієнка.

Чому ведучий вирішив мобілізуватися

44-річний Овдієнко записав відео, у якому звернувся до глядачів та пояснив, чому "зник" з ефіру. При цьому причини свого "зникнення" він назвав нібито не надто мужніми.

"В першу чергу, звісно, хочу подякувати глядачам (що я був Вам цікавим всі ці роки), але також й перепросити хочу, що можу Вас зараз цим своїм рішення розчарувати - адже причини мого зникнення з ефіру, мʼяко кажучи, "не надо мужні": Просто я більше не витягую балансувати зраду, шукати конструктив й фільтрувати негатив", - заявив ведучий.

 

А згодом ведучий зробив новий допис. Він показав фрагмент документа. Овдієнко вже склав присягу та розповів про це підписникам.

Відомий ведучий мобілізувався (скріншот)

Де буде служити Овдієнко

Як виявилося, ведучий довго шукав можливість мобілізуватися. За його словами, він чув навіть відмови.

"Розсилав своє резюме по всіх цікавих мені позиціях, шукав напрямок, близький до моєї професійної діяльності. Досить довго були або відмови, або просто ігнорування моїх звернень. Зрештою зацікавилась мною ДПСУ. Потім був ТЦК та ВЛК. А тепер ось - присяга", - розповів Овдієнко.

Нині ведучий не може сказали, де саме буде служити. Він зазначив, що "все в процесі".

"Тут просто трохи інший темпоритм ухвалення рішень, тому не можу дати на це відповідь", - пояснив Овдієнко.

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