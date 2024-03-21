"Пташка" з "Азовсталі" відповіла цивільним, які бояться війни: "Ми з того ж м'яса"

Парамедикиня з "Азовсталі" Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка пройшла російський полон та продовжує працювати заради перемоги України, відповіла на питання підписників та дала цивільним важливу пораду. Зокрема, вона прокоментувала тему того, що люди бояться опинитися на війні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram "Пташки".

Що "Пташка" порадила цивільним

Так, у дівчини питали не тільки про особисте життя. Ця тема, до слова, чомусь дуже цікавить підписників "Пташки", хоча сама вона не любить про це багато говорити. Іноді Поліщук публікує фото свого нареченого, який загинув у Маріуполі, та не приховує, що їй боляче ділитися спогадами.

Серед усіх питань "Пташка" звернула увагу, зокрема, на таке: як цивільна людина може перебороти страх опинитися на війні. У відповідь на це вона зазначила, що бояться усі.

"Нам теж страшно. Ми теж цивільні. Але підняли д*пу і пішли захищати країну. Ми з того ж м'яса", - написала Поліщук.

"Просто думайте головою і пам'ятайте, що ми закінчимось. І вчіться, поки не пізно", - додала вона.

Поліщук відповіла тим, хто боїться війни (скріншот)

"Пташка" з "Азовсталі" сказала, що треба робити молоді

Окрім цього, "Пташку" попросили дати пораду сучасним підліткам. Говорячи про молодь, парамедикиня назвала чотири важливі аспекти.

"Вчіться. Готуйтесь до війни. Шануйте батьків. Мийте руки", - написала вона.

"Пташка" дала пораду підліткам (скріншот)