Известный телеведущий мобилизовался и принял присягу (фото, видео)

Почему ведущий решил мобилизоваться

44-летний Овдиенко записал видео, в котором обратился к зрителям и объяснил, почему "пропал" из эфира. При этом причины своего "исчезновения" он назвал якобы не слишком мужественными.

"В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить зрителей (что я был Вам интересен все эти годы), но также и извиниться хочу, что могу Вас сейчас этим своим решением разочаровать - ведь причины моего исчезновения из эфира, мягко говоря, "не очень мужественные". Просто я больше не вытягиваю балансировать зраду, искать конструктив и фильтровать негатив", - заявил ведущий.

А затем ведущий сделал новый пост. Он показал фрагмент документа. Овдиенко уже принял присягу и рассказал об этом подписчикам.

Известный ведущий мобилизовался (скриншот)

Где будет служить Овдиенко

Как оказалось, ведущий долго искал возможность мобилизоваться. По его словам, он слышал даже отказы.

"Рассылал свое резюме по всем интересующим мне позициям, искал направление, близкое к моей профессиональной деятельности. Довольно долго были либо отказы, либо просто игнорирование моих обращений. В конце концов заинтересовалась мной ГПСУ. Потом был ТЦК и ВЛК. А теперь вот - присяга", - рассказал Овдиенко.

В настоящее время ведущий не может сказать, где именно будет служить. Он отметил, что "все в процессе".

"Здесь просто несколько иной темпоритм принятия решений, поэтому не могу ответить на это", - пояснил Овдиенко.