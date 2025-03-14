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Яка Ада Роговцева у реальному житті: Атанасова відверто висловилася про акторку

П'ятниця 14 березня 2025 18:46
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Яка Ада Роговцева у реальному житті: Атанасова відверто висловилася про акторку Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка Ольга Атанасова поділилася враженнями від знайомства з легендарною Адою Роговцевою.

В інтерв'ю РБК-Україна вона розповіла, якою у житті є велика акторка та чого в неї навчилася.

Яка Ада Роговцева у реальному житті

Про колегу, з якою має честь працювати на одній сцені, Ольга відгукується з особливим теплом.

"Вона чудова. Я дуже люблю цю людину. Для мене це взірець жіночності, розуму, усіх чудових якостей, якими наділена жінка. Для мене це жінка в першу чергу", - розповіла вона.

Атанасова вважає Роговцеву не просто талановитою актрисою, а й прикладом для наслідування у багатьох життєвих моментах.

"Її погляд на життя - я вчусь у неї багато чому. Те, які в неї очі, те, як вона може все перевести в гумор… Вона як дитина в якихось речах", - з теплотою розповіла Ольга.

Яка Ада Роговцева у реальному житті: Атанасова відверто висловилася про акторкуОльга Атанасова та Ада Роговцева (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Головна порада від Ади Роговцевої

За роки знайомства Ольга Атанасова змогла багато чому навчитися у легендарної артистки. Про деякі поради говорити вона не хоче - дуже особисті. Проте не проти розкрити головну настанову від Ади Миколаївни.

"Головна її порада - бути вірною собі", - розповіла Ольга.

Яка Ада Роговцева у реальному житті: Атанасова відверто висловилася про акторкуАтанасова в театрі (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Нагадаємо, Ада Роговцева - видатна українська акторка театру і кіно, народна артистка України, лауреатка численних державних і театральних премій. 35 років пропрацювала в Київському драматичному театрі імені Лесі Українки. Проте сцену не покинула - продовжує виступати. Окрім акторства, займається підтримкою українських захисників. Про неї говорять як про мудру, з гарним почуттям гумору особистість.

Ольга Атанасова - українська актриса театру і кіно, родом з Києва. Закінчила Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого. З 2002 року працює в Київському "На лівому березі Дніпра". У кіно почала з'являтися з 2004 року. Однією з перших визначних ролей стала робота в російському серіалі "Кадетство". Серед останніх українських проєктів - "Розтин покаже", "Рубан" та "Потяг".

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