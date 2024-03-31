"Вагітна у 16": історія школярки та 32-річного вчителя. Мережа лютує через новий випуск скандального шоу

Новий випуск скандального шоу "Вагітна у 16" став резонансним. На проекті показали історію дівчини Людмили, яка почала стосунки з дорослим вчителем, коли їй нібито було усього 15 років.

Під час написання матеріалу було використано джерела: випуск шоу на YouTube-каналі "СТБ", Instagram-сторінки учасниці програми та її обранця.

Чому лютує мережа та як Людмила Нечипоренко з "Вагітна у 16" реагує на хейт зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Про що новий випуск "Вагітна у 16"

Цього разу глядачі побачили історію, яка розгорталася декілька років тому, ще до початку повномасштабної війни РФ проти України. Школярка Людмила, яка вчиалася в селі Яблунівка, що на Київщині, закохалася у свого 32-річного вчителя інформатики, чоловіка на ім'я Сергій.

Людмила (скріншот)

Вона почала писати викладачу у соцмережах, спочатку той думав, що це "гра". Але потім вони зустрілися. Чоловік помітив, що дівчинка ставиться до нього "з великою повагою", це йому сподобалося. Тому він почав із нею стосунки, а паралельно звільнився зі школи, аби "не було чуток".

Людмила та Сергій (скріншот)

Вони почали жити разом та переїхали до Білої Церкви. Людмила погодилася на інтимний зв'язок, хоче цього не хотіла. З її слів, вона розуміла, що "організм требує", а тому не відмовила Сергію. Потім вона завагітніла. Чоловік не зрадів, між ними почалися скандали та сварки.

Сергій не хотів витрачати кошти на утримання вагітної дівчинки, до того ж він сварив її за погане прибирання та дорікав тим, що Людмила не така розумна, як він.

Кадр з шоу

Потім дівчина народила, але сварки між парою не закінчилися. Втім, у стосунках вирішили розібратися експерти шоу.

Як реагує мережа

Випуск про школярку та вчителя обурив користувачів. Поведінка Сергія та Людмили викликала чимало критики. У коментарях юзери пишуть:

"Це не "Вагітна у 16", це вже українська історія жахів. Абсолютно аморальний випуск, треш повний. Соціальна служба і поліція має слідкувати за цією "родиною", а не журналісти проекту"

"Після перегляду цього випуску, хочеться помитися з милом, вивчити 100 мов, піти до тренажерного залу, прочитати усі книги світу і закінчити Гарвард. Я відчуваю себе такою брудною. Ми не повинні це бачити. Це якась помилка, так не має бути"

"Чекаю коли цих чоловіків 30+ будуть притягувати по закону за відносини з неповнолітніми. Це не кохання, це стаття"

"Це так огидно. Він висміює Люду за неосвіченість, невміння вести побут, незрілість, але він буквально завів стосунки з дитиною, якій потрібно навчатися, розвиватися, вести звичайне життя підлітка, а не обслуговувати 32-річного мужлана, який ще й дитину їй зробив. Не розумію, чому наше законодавство закриває очі на такі ситуації"

"Мужика треба посадити до в'язниці, це жах".

Що про проект каже сама Людмила

Нині ж дівчина веде соцмережі, вона називає себе "мамою синочка Тимура" й "дружиною коханого". Людмила показує фото з дитиною та обранцем.

Профіль Людмили в Instagram (скріншот)

А після того, як випуск з її участю набув розголосу, дівчина отримала чимало хейту. Втім, у Stories Людмила заявила, що "щаслива".

До того ж дівчина натякнула, що на проекті було озвучено не її справжній вік. Нині сину Людмили 3 роки, а їй самій у грудні виповниться 21.

"Тому беремо свої телефони і рахуємо", - написала вона.

Людмила з "Вагітна у 16" прокоментувала скандальний випуск (скріншот)

"Вагітна у 16" - повний випуск