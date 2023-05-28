Рецепт класичного майонезу "Провансаль": шеф-кухар поділився секретами приготування

А днем народження майонезу вважається 28 травня. За легендою, саме цього дня майже 300 років тому у французькому Майоні придворний кухар приготував соус, який назвали за місцем походження - mayonnaise.

З нагоди такого святкового випадку відомий шеф-кухар і експерт шоу "На ножах" Алекс Якутов поділився швидким і легким рецептом популярного соусу, який ви зможете зробити вдома.

Що для цього потрібно

Інгредієнти:

рослинна олія - 500 мл

перепелині яйця - 10 штук

гірчиця лагідна - 1 чайна ложка

цукор - 1 чайна ложка

сіль - 1 чайна ложка

яблучний або винний оцет - 1 столова ложка

соєвий соус - 2 столових ложки

перець чорний мелений - 1/4 чайної ложки

Приготування страви

Візьміть місткість достатньої величини та вбийте в неї яйця. Додайте до них олію, гірчицю, цукор, сіль, соєвий соус та оцет. Тобто майже всі складові, крім спецій.

Наступним кроком ретельно збийте всі інгредієнти блендером. Додайте до суміші чорний мелений перець, знову збийте і скуштуйте.

Якщо на смак майонез видається жирним, шеф має один дієвий секрет.

"Якщо ви збили всі інгредієнти, але соус вийшов дуже жирним, додайте п'ять столових ложок питної води та знову збийте. Так ви зможете отримати майонез, який за консистенцією схожий на "Провансаль" - справжній соус, приготований за класичною рецептурою", - зазначає він.