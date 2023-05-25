Без каструлі та пательні! Названий найпростіший спосіб приготувати яйця-пашот (відео)

Приготування яєць-пашот для деяких складає цілу проблему, адже багато людей намагаються досягти рідкого жовтка, відварюючи яйця у воді.

Як просто приготувати яйця-пашот

Будь то тости або повноцінний англійський сніданок, яйця є основним продуктом для багатьох.

Універсальна та смачна закуска може подаватися з будь-яким із трьох прийомів їжі протягом дня і може бути приготовлена ​​різними способами.

На щастя, одна жінка поділилася революційним лайфхаком, що дозволяє легко приготувати яйця-пашот, причому навіть без пательні або каструлі.

Вона стверджує, що можна досягти ідеально рідкого жовтка, просто розігрів яйця в мікрохвильовій печі.

Рецепт приготування

"Ви розбиваєте яйце в маленьку миску, додаєте трохи води (тільки щоб покрити жовток) і ставите його в мікрохвильову піч. Воно приготується за 44 секунди!" - повідомила жінка.

Користувач TikTok показала, що після розрізання яєчного жовтка ножем консистенція була рідкою і давала той самий ефект, як і варіння яєць у каструлі з гарячою водою.