ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без каструлі та пательні! Названий найпростіший спосіб приготувати яйця-пашот (відео)

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 10:24
Без каструлі та пательні! Названий найпростіший спосіб приготувати яйця-пашот (відео) Фото: Як приготувати яйця-пашот у мікрохвильовій печі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготування яєць-пашот для деяких складає цілу проблему, адже багато людей намагаються досягти рідкого жовтка, відварюючи яйця у воді.

Користувач TikTok @danarebeccadesigns поділилася новим революційним методом приготування яйця з ідеальним жовтком прямо в мікрохвильовій печі.

Як просто приготувати яйця-пашот

Будь то тости або повноцінний англійський сніданок, яйця є основним продуктом для багатьох.

Універсальна та смачна закуска може подаватися з будь-яким із трьох прийомів їжі протягом дня і може бути приготовлена ​​різними способами.

На щастя, одна жінка поділилася революційним лайфхаком, що дозволяє легко приготувати яйця-пашот, причому навіть без пательні або каструлі.

Вона стверджує, що можна досягти ідеально рідкого жовтка, просто розігрів яйця в мікрохвильовій печі.

Рецепт приготування

"Ви розбиваєте яйце в маленьку миску, додаєте трохи води (тільки щоб покрити жовток) і ставите його в мікрохвильову піч. Воно приготується за 44 секунди!" - повідомила жінка.

Користувач TikTok показала, що після розрізання яєчного жовтка ножем консистенція була рідкою і давала той самий ефект, як і варіння яєць у каструлі з гарячою водою.

Читайте також, від чого залежить колір яєчних жовтків і які корисніші.

Також ми писали, чим можна замінити яйця у будь-якій страві.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт яйця мікрохвильова піч