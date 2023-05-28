Рецепт классического майонеза "Провансаль": шеф-повар поделился секретами приготовления

А днем рождения майонеза считается 28 мая. По легенде, именно в этот день почти 300 лет назад во французском Майони придворный повар приготовил соус, названный по месту происхождения - mayonnaise.

По праздничному случаю известный шеф-повар и эксперт шоу "На ножах" Алекс Якутов поделился быстрым и легким рецептом популярного соуса, который вы сможете сделать дома.

Что для этого нужно

Ингредиенты:

растительное масло - 500 мл

перепелиные яйца - 10 штук

горчица кроткая - 1 чайная ложка

сахар - 1 чайная кровать

соль - 1 чайная ложка

яблочный или винный уксус - 1 столовая ложка

соевый соус - 2 столовые ложки

перец черный молотый - 1/4 чайной ложки

Приготовление блюда

Возьмите емкость достаточной величины и вбейте в нее яйца. Добавьте к ним растительное масло, горчицу, сахар, соль, соевый соус и уксус. То есть почти все составляющие кроме специй.

Следующим шагом тщательно взбейте все ингредиенты блендером. Добавьте к смеси черный молотый перец, снова взбейте и отведайте.

Если на вкус майонез кажется жирным, у шефа есть один действенный секрет.

"Если вы сбили все ингредиенты, но соус получился очень жирным, добавьте пять столовых ложек питьевой воды и снова взбейте. Так вы сможете получить майонез, который по консистенции похож на "Провансаль" - настоящий соус, приготовленный по классической рецептуре", - отмечает он.