Рецепт классического майонеза "Провансаль": шеф-повар поделился секретами приготовления
Майонез - самый популярный соус среди украинцев. Им заправляют салаты, картофель, рыбные и мясные блюда.
А днем рождения майонеза считается 28 мая. По легенде, именно в этот день почти 300 лет назад во французском Майони придворный повар приготовил соус, названный по месту происхождения - mayonnaise.
По праздничному случаю известный шеф-повар и эксперт шоу "На ножах" Алекс Якутов поделился быстрым и легким рецептом популярного соуса, который вы сможете сделать дома.
Что для этого нужно
Ингредиенты:
- растительное масло - 500 мл
- перепелиные яйца - 10 штук
- горчица кроткая - 1 чайная ложка
- сахар - 1 чайная кровать
- соль - 1 чайная ложка
- яблочный или винный уксус - 1 столовая ложка
- соевый соус - 2 столовые ложки
- перец черный молотый - 1/4 чайной ложки
Приготовление блюда
Возьмите емкость достаточной величины и вбейте в нее яйца. Добавьте к ним растительное масло, горчицу, сахар, соль, соевый соус и уксус. То есть почти все составляющие кроме специй.
Следующим шагом тщательно взбейте все ингредиенты блендером. Добавьте к смеси черный молотый перец, снова взбейте и отведайте.
Если на вкус майонез кажется жирным, у шефа есть один действенный секрет.
"Если вы сбили все ингредиенты, но соус получился очень жирным, добавьте пять столовых ложек питьевой воды и снова взбейте. Так вы сможете получить майонез, который по консистенции похож на "Провансаль" - настоящий соус, приготовленный по классической рецептуре", - отмечает он.
Раньше мы рассказывали, как приготовить яйцо пашот самым простым способом.
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