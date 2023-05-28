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Рецепт классического майонеза "Провансаль": шеф-повар поделился секретами приготовления

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Воскресенье 28 мая 2023 07:40
Рецепт классического майонеза "Провансаль": шеф-повар поделился секретами приготовления Как приготовить классический майонез (фото: Flickr)
Автор: Styler

Майонез - самый популярный соус среди украинцев. Им заправляют салаты, картофель, рыбные и мясные блюда.

А днем рождения майонеза считается 28 мая. По легенде, именно в этот день почти 300 лет назад во французском Майони придворный повар приготовил соус, названный по месту происхождения - mayonnaise.

По праздничному случаю известный шеф-повар и эксперт шоу "На ножах" Алекс Якутов поделился быстрым и легким рецептом популярного соуса, который вы сможете сделать дома.

Что для этого нужно

Ингредиенты:

  • растительное масло - 500 мл
  • перепелиные яйца - 10 штук
  • горчица кроткая - 1 чайная ложка
  • сахар - 1 чайная кровать
  • соль - 1 чайная ложка
  • яблочный или винный уксус - 1 столовая ложка
  • соевый соус - 2 столовые ложки
  • перец черный молотый - 1/4 чайной ложки

Приготовление блюда

Возьмите емкость достаточной величины и вбейте в нее яйца. Добавьте к ним растительное масло, горчицу, сахар, соль, соевый соус и уксус. То есть почти все составляющие кроме специй.

Следующим шагом тщательно взбейте все ингредиенты блендером. Добавьте к смеси черный молотый перец, снова взбейте и отведайте.

Если на вкус майонез кажется жирным, у шефа есть один действенный секрет.

"Если вы сбили все ингредиенты, но соус получился очень жирным, добавьте пять столовых ложек питьевой воды и снова взбейте. Так вы сможете получить майонез, который по консистенции похож на "Провансаль" - настоящий соус, приготовленный по классической рецептуре", - отмечает он.

Раньше мы рассказывали, как приготовить яйцо пашот самым простым способом.

Читайте также, полезно ли есть соевый соус и какой нельзя покупать.

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