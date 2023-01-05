Відомий шеф-кухар поділився рецептом справжньої куті на Різдво

Інгредієнти

Для приготування куті вам знадобиться:

175 грамів пшениці

50 грамів маку

150 грамів очищених волоських горіхів

75 грамів лохини сушеної

75 грамів журавлини сухої

100 грамів меду

100-150 грамів узвару

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Як приготувати кутю за рецептом Ярославського

Пшеницю треба добре промити водою, а потім варити на повільному вогні у великій кількості підсоленої води приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути м'якенькими. Готову кашу відкиньте на сито.

Разом з пшеницею поставте на маленький вогонь промитий мак. Дайте їм приблизно 30 хвилин, аж поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Поставте охолонути та перетріть у ступці.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Лохину та журавлину залийте окропом на хвилинку і також відкиньте на сито. Якщо бажаєте, горіхи можна підсмажити для рум'яності.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Тепер змішуємо всі інгредієнти у великій мисці: відварена пшениця, горішки, мак, ошпарені лохина та журавлина. Усе перемішайте, додайте мед та узвар до свого смаку, ще раз перемішайте. Кутя виходить дуже ароматна та соковита.