Відомий шеф-кухар поділився рецептом справжньої куті на Різдво

Кутя - це традиційна українська страва на Різдво Христове. Без неї майже неможливо уявити стіл на Святвечір. У різних регіонах можна знайти багато варіацій приготування куті, адже кожна господиня додає свій секретний інгредієнт.
Рецептом традиційної куті ділиться відомий шеф-кухар і суддя "МасштерШеф" Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.
Для приготування куті вам знадобиться:
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
Пшеницю треба добре промити водою, а потім варити на повільному вогні у великій кількості підсоленої води приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути м'якенькими. Готову кашу відкиньте на сито.
Разом з пшеницею поставте на маленький вогонь промитий мак. Дайте їм приблизно 30 хвилин, аж поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Поставте охолонути та перетріть у ступці.
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
Лохину та журавлину залийте окропом на хвилинку і також відкиньте на сито. Якщо бажаєте, горіхи можна підсмажити для рум'яності.
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
Тепер змішуємо всі інгредієнти у великій мисці: відварена пшениця, горішки, мак, ошпарені лохина та журавлина. Усе перемішайте, додайте мед та узвар до свого смаку, ще раз перемішайте. Кутя виходить дуже ароматна та соковита.
Раніше ми розповідали, для кого кутя буде корисною, а кому її заборонено їсти.
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