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Известный шеф-повар поделился рецептом настоящей кутьи на Рождество

Как приготовить настоящую украинскую кутью (фото: instagram.com/sprof.ukraine)
Автор: Юлия Гаюк

Кутья - это традиционное украинское блюдо на Рождество Христово. Без нее почти невозможно представить стол на сочельник. В разных регионах можно найти много вариаций приготовления кутьи, ведь каждая хозяйка добавляет свой секретный ингредиент.

Рецептом кутьи делится известный шеф-повар и судья "МасштерШеф" Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления кутьи вам понадобится:

  • 175 граммов пшеницы
  • 50 граммов мака
  • 150 граммов очищенных грецких орехов
  • 75 граммов голубики сушеной
  • 75 граммов клюквы сухой
  • 100 граммов меда
  • 100-150 граммов компота

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Как приготовить кутью по рецепту Ярославского

Пшеницу следует хорошо промыть водой, а затем варить на медленном огне в большом количестве подсоленной воды примерно 45 минут. Зерна должны быть мягкими. Готовую кашу откиньте на сито.

Вместе с пшеницей поставьте на маленький огонь промытый мак. Дайте им примерно 30 минут, пока зерна не начнут показывать белый корешок. Поставьте остыть и протрите в ступке.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Голубину и клюкву залейте кипятком на минутку и также откиньте на сито. Если хотите, орехи можно поджарить для румяности.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Теперь смешиваем все ингредиенты в большой миске: отварная пшеница, орешки, мак, ошпаренная голубика и клюква. Все перемешайте, добавьте мед и компот по вкусу, еще раз перемешайте. Кутья получается очень ароматная и сочная.

Раньше мы рассказывали, для кого кутья будет полезна, а кому ее запрещено есть.

Читайте также, что должно быть на столе на сочельник 6 января.

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приготування стравРождествоСочельник