Відомий режисер оновив дані та поділився враженнями (фото)

Режисер розповів про оновлення даних

Так, Горов розмістив фото з ЦНАПу. Він описав увесь процес та навіть зазначив, скільки часу витратив на оновлення даних.

За словами режисера, він провів у черзі небагато часу, а після цього за "5 хвилин" усе оновив.

"Пішов у ЦНАП. Взяв талон. 7 хвилин у черзі на дивані. Підійшов до столика. Через 5 хвилин оновив дані. Рекомендую", - написав Горов.

Допис Горового (скріншот)

Як реагує мережа

У коментарях під дописом режисера з'явилися різні думки. Користувачі пишуть:

"Та це не цікаво. Я 8 годин на вулиці чекав перед ТЦК"

"Вам пощастило, бо не вимикали світло. Так би вас не прийняли"

"А я по іншому питанню, десь 2-3 години в черзі. І так кожного разу"

"Чекав 2,5 години"

"Резерв+, 3 хвилини вдома".

Хто такий Семен Горов

Режисер, справжнє ім'я якого - Сергій Єгоров, народився у РФ. Але він здобув освіту та мешкає у Києві. Режисер та музичний продюсер знімав популярні у минулому мюзикли, такі як "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сорочинський ярмарок" та "Пригоди Вєрки Сердючки".

Також він знімав кліпи для відомих артистів. У минулому режисер жив у шлюбі зі Сніжаною Єгоровою. Від нього вона народила двох доньок - Анастасію та Олександру. Продюсер засуджує путінську агресію та війну.