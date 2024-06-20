UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відомий режисер оновив дані та поділився враженнями (фото)

Семен Горов (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий український режисер Семен Горов, якому у лютому цього року виповнилося 53 роки, оновив військово-обліковані дані. Він не став йти до ТЦК, а обрав інший варіант - похід до Центру надання адміністравних послуг.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Горов розповів на своїй сторінці у Facebook.

Режисер розповів про оновлення даних

Так, Горов розмістив фото з ЦНАПу. Він описав увесь процес та навіть зазначив, скільки часу витратив на оновлення даних.

За словами режисера, він провів у черзі небагато часу, а після цього за "5 хвилин" усе оновив.

"Пішов у ЦНАП. Взяв талон. 7 хвилин у черзі на дивані. Підійшов до столика. Через 5 хвилин оновив дані. Рекомендую", - написав Горов.

Допис Горового (скріншот)

Як реагує мережа

У коментарях під дописом режисера з'явилися різні думки. Користувачі пишуть:

  • "Та це не цікаво. Я 8 годин на вулиці чекав перед ТЦК"
  • "Вам пощастило, бо не вимикали світло. Так би вас не прийняли"
  • "А я по іншому питанню, десь 2-3 години в черзі. І так кожного разу"
  • "Чекав 2,5 години"
  • "Резерв+, 3 хвилини вдома".

Хто такий Семен Горов

Режисер, справжнє ім'я якого - Сергій Єгоров, народився у РФ. Але він здобув освіту та мешкає у Києві. Режисер та музичний продюсер знімав популярні у минулому мюзикли, такі як "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сорочинський ярмарок" та "Пригоди Вєрки Сердючки".

Також він знімав кліпи для відомих артистів. У минулому режисер жив у шлюбі зі Сніжаною Єгоровою. Від нього вона народила двох доньок - Анастасію та Олександру. Продюсер засуджує путінську агресію та війну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Горов побився з російським актором.

Окрім цього, нещодавно ми називали 7 українських зірок, які зважилися на камінг-аут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу