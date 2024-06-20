Известный режиссер обновил данные и поделился впечатлениями (фото)

Режиссер рассказал об обновлении данных

Так, Горов разместил фото из ЦПАУ. Он описал весь процесс и даже указал, сколько времени потратил на обновление данных.

По словам режиссера, он провел в очереди немного времени, а затем за "5 минут" все обновил.

"Пошел в ЦПАУ. Взял талон. 7 минут в очереди на диване. Подошел к столику. Через 5 минут обновил данные. Рекомендую", - написал Горов.

Пост Горового (скриншот)

Как реагирует сеть

В комментариях под постом режиссера появились разные мнения. Пользователи пишут:

"Так это неинтересно. Я 8 часов на улице ждал перед ТЦК"

"Вам повезло, потому что не выключали свет. Так бы вас не приняли"

"А я по другому вопросу, где-то 2-3 часа в очереди. И так каждый раз"

"Ждал 2,5 часа"

"Резерв+, 3 минуты дома".

Кто такой Семен Горов

Режиссер, настоящее имя которого - Сергей Егоров, родился в РФ. Но он получил образование и проживает в Киеве. Режиссер и музыкальный продюсер снимал популярные в прошлом мюзиклы, такие как "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сорочинський ярмарок" и "Пригоди Вєрки Сердючки".

Также он снимал клипы известных артистов. В прошлом режиссер жил в браке со Снежаной Егоровой. От него она родила двух дочерей - Анастасию и Александру. Продюсер осуждает путинскую агрессию и войну.