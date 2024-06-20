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Известный режиссер обновил данные и поделился впечатлениями (фото)

Семен Горов (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Известный украинский режиссер Семен Горов, которому в феврале этого года исполнилось 53 года, обновил военно-учетные данные. Он не стал идти в ТЦК, а выбрал другой вариант - поход в Центр предоставления административных услуг.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Горов рассказал на своей странице в Facebook.

Режиссер рассказал об обновлении данных

Так, Горов разместил фото из ЦПАУ. Он описал весь процесс и даже указал, сколько времени потратил на обновление данных.

По словам режиссера, он провел в очереди немного времени, а затем за "5 минут" все обновил.

"Пошел в ЦПАУ. Взял талон. 7 минут в очереди на диване. Подошел к столику. Через 5 минут обновил данные. Рекомендую", - написал Горов.

Пост Горового (скриншот)

Как реагирует сеть

В комментариях под постом режиссера появились разные мнения. Пользователи пишут:

  • "Так это неинтересно. Я 8 часов на улице ждал перед ТЦК"
  • "Вам повезло, потому что не выключали свет. Так бы вас не приняли"
  • "А я по другому вопросу, где-то 2-3 часа в очереди. И так каждый раз"
  • "Ждал 2,5 часа"
  • "Резерв+, 3 минуты дома".

Кто такой Семен Горов

Режиссер, настоящее имя которого - Сергей Егоров, родился в РФ. Но он получил образование и проживает в Киеве. Режиссер и музыкальный продюсер снимал популярные в прошлом мюзиклы, такие как "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сорочинський ярмарок" и "Пригоди Вєрки Сердючки".

Также он снимал клипы известных артистов. В прошлом режиссер жил в браке со Снежаной Егоровой. От него она родила двух дочерей - Анастасию и Александру. Продюсер осуждает путинскую агрессию и войну.

Напомним, ранее стало известно, что Горов подрался с российским актером.

Кроме этого, недавно мы называли 7 украинских звезд, решившихся на каминг-аут.

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