Відомий репер розсекретив подробиці своєї служби в Нацгвардії

Артем Лоїк розповів про службу

Так, він поділився, що не був у числі тих, хто залишався на передовій, але працював і працює психологом.

"У мене ще не було таких ситуацій, коли я був на лінії вогню або ще десь. Я займаюсь іншим. Я інструктор відділення оперативно-психологічної роботи. Я психолог", - озвучив подробиці артист.

Зірка, як відомо, долучився до ЗСУ ще на четвертий день повномасштабної війни. Тоді він став на військовий облік та чекав, поки його покличуть до війська. Паралельно з цим артист почав займатися волонтерством і гуманітарною допомогою та зрозумів, що в цій сфері також може бути неабияк корисним.

"На концертах ми збирали дуже багато грошей. І коли пройшов час, я побачив, що вже не такий ефективний, бо, на жаль, люди втомилися. Я зрозумів: треба щось змінювати. Я зустрівся з командуванням і сказав: "Дайте мені поле, я буду діяти. Я хочу бути ефективним". На громадських засадах я працював зі звільненими військовими індивідуально та колективно. Я знав, що це діє", - сказав виконавець.

скриншоти з інтерв'ю

Наразі, як відомо, Лоїк продовжує, окрім своїх робочих обов'язків, також виступати перед захисниками на передовій. Він виконує пісні, читає вірші, а після концертів спілкується із солдатами. Окрім того, Артем поділився історією про те, наскільки важливою є творчість у наші часи.

"Була така ситуація: я поїхав на передову виступати, треба було під'єднати колонку, а військовий спав. Ну, він не спав, а просто так повернувся. І я спитав: "А де у вас тут можна під'єднатися?". Він сказав: "Іди нах*й". Він навіть не повернувся, змучений був. Я подумав, що буде важко, але почав читати, говорити. І після виступу він до мене підійшов, попросив вибачення, і ми говорили 20 хвилин" - розповів Артем.

Знаменитість мешкає у столиці, проте їздить у відрядження. Він каже, що будь-яка військова частина може викликати його для виконання робочих обов'язків як службовця НГУ.

Артем Лоїк працює психологом в НГУ (фото: instagram.com/artemloik)

Нагадаємо, Артем Лоїк, який здобув популярність завдяки участі в шоу "Х-Фактор" та "Україна має талант-3", читає свої треки здебільшого на політичні та моральні теми.

35-річний артист опинявся у центрі критики і скандалів через те, що після початку війни на сході України продовжував гастролювати з Лепсом як додатковий виконавець по містах Росії. Свою громадянську позицію він змінив лише після початку повномасштабної російської агресії.