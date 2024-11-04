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Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: "Наша перша осінь разом"

Понеділок 04 листопада 2024 14:13
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Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: "Наша перша осінь разом" Віталій Козловський із дружиною та сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український співак Віталій Козловський поділився зі своїми фоловерами новими фото з 8-місячним сином Оскаром.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артиста.

Так, Козловський показав малюка, який за останні місяці помітно підріс. Щасливий батько позує з сином на фоні осіннього пейзажу, дбайливо тримаючи його на руках.

"Мій Оскар", - лаконічно підписав світлини артист.

Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: &quot;Наша перша осінь разом&quot;Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: &quot;Наша перша осінь разом&quot;

Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: &quot;Наша перша осінь разом&quot;Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: &quot;Наша перша осінь разом&quot;

Козловський із сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Дружина Віталія Юлія Бакуменка також поділилася у своєму блозі атмосферними фото.

"Наша перша осінь разом із Оскаром", - підписала вона знімки з малюком на руках.

Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: &quot;Наша перша осінь разом&quot;Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: &quot;Наша перша осінь разом&quot;

Юлія Бакуменко з Оскаром (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Як відреагували у мережі

Шанувальники артиста відразу почали коментувати публікацію. Багато хто продовжує сперечатися, на кого схожий малюк, - на маму чи на тата:

  • "Без образ, але тут Віталік"
  • "Знаєте, що дивно... Дивилася фото у Віталія, і мені здавалося, що Оскар на нього схожий, а тепер дивлюся ці фото, і вже маю сумнів у початковій думці. Вже є з вами подібність. Може, це ви з Віталієм просто схожі? У будь-якому випадку ви дуже мила сім'я"
  • "Ще один серцеїд росте"
  • "Викопаний тато"
  • "Неймовірні".

Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: &quot;Наша перша осінь разом&quot;

Юлія Бакуменко з Оскаром (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Що відомо про особисте життя Віталія Козловського

У березні 2016 року він почав зустрічатися з колишньою учасницею шоу "Холостяк-5", журналісткою Раміною Есхакзай. Закохані навіть планували побратися, але пізніше повідомили про розрив. Тільки нещодавно вони підтвердили, що стосунки між ними були несправжніми.

Минулого року з'явилися чутки про його роман зі своїм піар-менеджером Юлією Бакуменко, яка працювала з ним із 2012 року. Однак пара довгий час приховувала свої стосунки.

Бакуменко час від часу публікувала у своєму блозі фото, за якими можна було зробити висновок, що між ними були не просто робочі відносини.

У березні 2024 року 39-річний Козловський відверто розповів, що він одружився наприкінці 2023 року. Щоправда, пара не стала влаштовувати галасливе свято, а скромно розписалася.

А вже у квітні в інтерв'ю своїй колишній дівчині Раміне розсекретив, що став батьком. Хлопчика назвали Оскар, він народився у лютому 2024 року.

І лише у вересні молоді батьки вперше показали обличчя малюка у гарному кліпі на пісню "Сину".

Віталій Козловський зачарував новими фото із 8-місячним сином: &quot;Наша перша осінь разом&quot;

Козловський з дружиною та сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Раніше Козловський згадав початок стосунків із дружиною.

Також Віталій Козловський розсекретив, де тепер служить.

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