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"Нижче дна". Зірка "Х-Фактору" пройшовся по творчості Полякової

Понеділок 04 листопада 2024 12:55
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"Нижче дна". Зірка "Х-Фактору" пройшовся по творчості Полякової Артем Лоїк розкритикував творчість Олі Полякової (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український репер Артем Лоїк, що здобув популярність завдяки участі в шоу "Х-Фактор" та "Україна має талант-3", розкритикував творчість Олі Полякової.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця для "Муз_Тренд".

Так, на думку Артема, музика Полякової є несвідомою. Глибокого змісту в усіх піснях співачки, каже репер, він не баче.

Зокрема, мова зайшла про хіт Олі "Шльопки", який вона під час повномасштабної війни переклала українською.

У тексті пісні виконавиці тепер йдеться не про те, що вона тікала без оглядки від чоловіка. Тепер біжать, "шльопаючи п'ятами", російські окупанти. І біжать вони з нашої землі.

Тим не менш, Лоїк назвав і цей текст "низькопробним".

"Це нижче дна. Це сказано настільки просто, що і навіть немає сенсу його розбирати, як ти розбираєш, і шукати в цьому озері якусь рибу. Риби немає", - висловився Артем.

Втім, репер впевнений: якщо Полякова зацікавиться його музикою і захоче зробити з ним пісню, вона стане більш свідомішою, як і її пісні.

Хто такий Артем Лоїк

Український репер здобув популярність завдяки участі в шоу Х-Фактор та "Україна має талант-3". Артем дійшов до фіналу і посів друге місце.

Відомо, що Лоїк співпрацював з російським продюсером Григорієм Лепсом. Проте після російського вторгнення Артем відрікся від усього російського та почав займатися волонтерством.

&quot;Нижче дна&quot;. Зірка &quot;Х-Фактору&quot; пройшовся по творчості Полякової

Артем Лоїк (фото: instagram.com/artemloik)

Нині Артем пише та виконує хіти про війну та біль українського народу. Також він часто виступає на благодійних концертах, гроші з яких перераховує на потреби війська.

У серпні 2024 року з'явилася інформація, що Артем Лоік вступив до лав Національної Гвардії України. Про це стало відомо з допису на facebook-сторінці 50 полку імені полковника Семена Височана НГУ. Україну боронить і батько репера, якого він називає "найкращим татом у світі".

&quot;Нижче дна&quot;. Зірка &quot;Х-Фактору&quot; пройшовся по творчості Полякової

&quot;Нижче дна&quot;. Зірка &quot;Х-Фактору&quot; пройшовся по творчості Полякової

&quot;Нижче дна&quot;. Зірка &quot;Х-Фактору&quot; пройшовся по творчості Полякової

Артем Лоїк (фото: instagram.com/artemloik)

Нещодавно Білозір пригадала конфлікти з Поляковою і Матвієнко.

Також 19-річна донька Полякової шокувала, як вчилася цілуватися на мамі.

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