Известный продюсер назвал условие, при котором Винника простят в Украине

Украинский продюсер Михаил Ясинский, который в свое время сотрудничал с Олегом Винником, назвал неожиданное условие для того, чтобы сбежавшего артиста простили в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину для шоу " Муз_тренд ".

"Я имел честь работать с человеком, который имел безумный успех, талантливым, трудоголиком, выдающимся артистом, у которого были некоторые проблемы и которые моя агенция решила. Про это я могу легко говорить", - отметил Ясинский.

Он подчеркнул, что у Винника были определенные проблемы с медиа и признанием.

В то же время сейчас, по словам продюсера, у артиста медийности нет совсем.

На что Демин в свою очередь спросил, может ли Винник, оставаясь в Германии, вернуться в украинский шоу-бизнес.

"Может. Если завтра мы его увидим, например, в Бундестаге, где он с такой мощной речью заставит немецких парламентариев принять решение об использовании какого-нибудь Тауруса и так далее. И это будет его заслуга", - отметил Михаил Ясинский.

На видео этот момент можно посмотреть с 20:30.

Где сейчас Олег Винник

После начала полномасштабной войны в Украине популярный певец исчез из информационного пространства и никак не комментировал события в родной стране.

Затем стало известно, что Винник находится в Германии. По словам бывшего продюсера артиста, Александра Горбенко, певец выехал за границу нелегально, прячась под простыней на заднем сиденье машины, в которой еще было две женщины.

В июле 2024 года артист внезапно прервал молчание и стал выходить на связь со своими поклонниками, чем вызвал бурную критику в сети. В частности, артист показал на своем балконе небольшой огород и передал всем украинцам "глоток свежего воздуха".

Затем он анонсировал выход новой песни "Мої люди". Ее он презентовал 23 августа, в День Государственного флага Украины.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)