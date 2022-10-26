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Відомий кухар поділився рецептом сирників з яблуками: дуже смачно та по-новому

Фото: Рецепт сирників із яблуками (freeoik.com)
Автор: Styler

Яблуні - це так звані сирники з яблуками. Тільки виходить ця страва ще смачнішою.

Рецептом смачності поділився у Instagram відомий кухар та кулінар Володимир Ярославський.

Для сирників вам знадобляться

  • 300 г кисломолочного сиру
  • 2 яблука сорту Голден
  • 1 маленьке яйце
  • 2 ст ложки борошна 35-40г
  • 30 г цукру
  • Жменя кориці
  • Олія для смаження.

Покроковий рецепт приготування

Відіжміть домашній сир від сироватки дуже добре. Очистіть яблука від шкірки і дрібно наріжте (саме нарізати, щоб яблуко було сухе).

Змішайте сир яблуко, цукор, борошно, корицю та яйця, сформуйте "ковбаску" і з неї наріжте "шайбами" сирники. Обвалюйте сирники в муці й сформуйте однакові шматки.

Обсмажте на маленькому вогні під кришкою у два прийоми. Спочатку до готовності, а потім до утворення легкої скоринки. Смачного!

До речі, сирники можна їсти як гарячими, так і холодними.

Нагадаємо, що Клопотенко дав рецепт солодощі, яку ви захочете з'їсти негайно.

Читайте також, чим замінити яйця у випічці.

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