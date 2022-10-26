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Известный повар поделился рецептом сырников с яблоками: очень вкусно и по-новому

Фото: Рецепт сырников с яблоками (freeoik.com)
Автор: Styler

Яблоники - это так называемые сырники с яблоками. Только получается это блюдо еще вкуснее.

Рецептом вкусности поделился в Instagram известный повар и кулинар Владимир Ярославский.

Для сырников вам понадобятся

  • 300г творога
  • 2 яблока сорта голден
  • 1 маленькое яйцо
  • 2 ст ложки муки 35-40г
  • 30 г сахара
  • Горсть корицы
  • Масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Отожмите домашний творог от сыворотки очень хорошо. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте мелко (само нарезать, чтобы яблоко будет сухое)

Смешайте творог яблоко, сахар, муку, корицу и яйца, сформируйте "колбаску" и из нее нарежьте "шайбами" сырники. Обваляйте сырники в муке и сформируйте одинаковые.

Обжарьте на маленьком огне под крышкой в ​​два приема. Вначале до готовности, а потом до образования легкой корочки. Приятного аппетита!

Кстати, сырники можно есть, как горячими, так и холодными.

Напомним, что Клопотенко дал рецепт сладости, которую вы захотите съесть немедленно.

Читайте также, чем заменить яйца в выпечке.

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