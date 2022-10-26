Известный повар поделился рецептом сырников с яблоками: очень вкусно и по-новому

Для сырников вам понадобятся

300г творога

2 яблока сорта голден

1 маленькое яйцо

2 ст ложки муки 35-40г

30 г сахара

Горсть корицы

Масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Отожмите домашний творог от сыворотки очень хорошо. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте мелко (само нарезать, чтобы яблоко будет сухое)

Смешайте творог яблоко, сахар, муку, корицу и яйца, сформируйте "колбаску" и из нее нарежьте "шайбами" сырники. Обваляйте сырники в муке и сформируйте одинаковые.

Обжарьте на маленьком огне под крышкой в ​​два приема. Вначале до готовности, а потом до образования легкой корочки. Приятного аппетита!

Кстати, сырники можно есть, как горячими, так и холодными.